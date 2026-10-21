Une réduction « du risque d’accident de 39 % », voici pourquoi la conduite accompagnée est une très bonne solution

Le sujet automobile est pour le moins délicat en ce moment : prix des carburants, voitures trop chères, entretien et assurance à la hausse. Pour certains jeunes résidant dans de grandes villes, l’obtention du permis de conduire n’est pas la priorité.

Pourtant, débuter son apprentissage le plus tôt possible n’offre que des bénéfices. C’est précisément le cas de « l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) », plus communément appelé conduite accompagnée.

Comme son nom l’indique, il faut « mobiliser » un conducteur confirmé, parcourir 3 000 km pendant une période d’un an au minimum et assister à deux rendez-vous pédagogiques. À noter que l’accompagnateur doit avoir le permis B depuis cinq ans ou plus, avoir obtenu au préalable un accord de la compagnie d’assurances et ne pas avoir eu de retrait de permis dans les cinq années précédentes.

En acceptant ces contraintes, cette méthode assure une meilleure préparation au permis grâce aux kilomètres parcourus et à la diversité des situations rencontrées (conduite de nuit, autoroute, nationale, météo difficile, conduire un autre véhicule, horaires variés). Ainsi, les chances de réussite à l’examen sont bien plus élevées : 76 % contre 60 %.

Une fois sur la route, les chiffres de la sécurité routière sont sans équivoque : « le risque d’accident est alors diminué de 39 %. » Conséquence, assurer son auto devient plus facile et moins onéreux.

Enfin, la période probatoire est réduite de 3 à 2 ans pour obtenir le capital maximal de 12 points.