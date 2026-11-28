C'est une technologie que Valeo avait déjà présentée au cours du CES de Las Vegas en 2025. L'AssistXR est une interface d'aide développée par Valeo pour les opérateurs des centres d'appels. Après un an de travail supplémentaire sur le projet, l'équipementier passe donc à la vitesse supérieure en faisant valider la connectivité du logiciel virtuellement depuis octobre 2026.

Un jumeau virtuel

Le plug-in AssistXR fonctionne sur la base d'un jumeau virtuel de la voiture. Au départ, le conducteur lance un appel d'urgence à l'aide de l'interface de son véhicule. Selon sa classification, urgence ou panne, l'appel est redirigé vers un centre d'appels adapté au problème.

À partir de là, les centres d'appels peuvent accéder à un jumeau numérique du véhicule. C'est-à-dire : « une copie 3D sur l'écran qui montre l'état de la voiture grâce aux capteurs intégrés », expliquent les ingénieurs en charge de ce projet. Plus impressionnant encore, la technologie permet de revoir l'accident ou la panne grâce aux caméras intégrées dans le véhicule.

Un outil qui peut sauver des vies ?

En France, « 75 millions d'appels d'urgence sont traités chaque année », selon le ministère de la santé. « Un appel sur huit à un appel sur quatre serait cependant abandonné ou perdu », selon les résultats du rapport MARCUS, publié en décembre 2019. Et parmi ces appels abandonnés ou perdus figurent parfois des personnes qui ne sont plus en état de répondre.

C'est dans ce contexte que l'AssistXR de Valeo prend toute son importance : « Un assistant IA analyse en temps réel l'état du conducteur et des passagers dans le cas où des capteurs seraient placés dans l'habitacle. » Ainsi, un premier bilan peut être fourni aux équipes de secours, comme la position des personnes dans le véhicule ou leur état de conscience supposé.

L'outil va même plus loin car il récupère automatiquement les informations connues sur le conducteur pour préremplir les formulaires des centres d'appels. « Il fournit même la localisation exacte et le trajet prévu par le conducteur afin de permettre une prise en charge maximale », détaillent les équipes de développement.

Mais bien que l'outil puisse se révéler utile, son utilisation optimale ne peut être atteinte que sur des véhicules modernes équipés d'un maximum de capteurs. Ainsi, les conducteurs de véhicules n'ayant ni caméra, ni capteurs dans l'habitacle, ni autoradio connecté ne pourront pas en bénéficier en cas d'urgence.