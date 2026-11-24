Le Black Friday fait donc son retour le 27 novembre, et cette année une majorité des centres automobiles et certains constructeurs ont décidé de jouer le jeu des offres exceptionnelles. La plupart sont valides tout le mois de novembres. Mais même sans bannière Black Friday, les offres de fin d’année fleurissent chez les commerçants du secteur automobile. Nous avons donc fureté sur Internet afin de trouver pour vous les offres intéressantes.

Nous commençons notre petit tour chez les centres automobiles et les autres accessoires qu’il peut être utile d’avoir. AD rembourse donc jusqu’à 80 € pour l’achat de pneus Dunlop ou le montage de pneus Leao. L’enseigne baisse également les prix des kits de distribution de 30 % et offre une lecture des codes défauts du véhicule.

Autodoc propose des offres sur les pièces détachées, les produits d’entretien et les accessoires auto. Les achats sur l’application donnent aussi l’occasion de collectionner des cartes numériques permettant de débloquer des bons de réduction de 20 à 50 %. Ceux-ci seront utilisables jusqu’au 31 janvier 2027.

Feu Vert propose plusieurs promotions en ligne comme 30 % sur le deuxième pneu été ou quatre saisons Kumho, ou encore 20 % sur le freinage. Sans oublier des remises sur de nombreux produits d’entretien disponibles dans leurs magasins. Attention tout de même à bien se rendre dans un établissement participant.

Chez Norauto les offres n’étaient pas encore affichées sur leur site Internet, mais le site se prépare à révéler des réductions^pour la fin du mois que l’on espère semblables à celles des années passées.

Côté enseigne de supermarché, Leclerc auto propose jusqu’à 100 € de remise sur l’achat de pneu Nexen. L’offre est valable en ligne uniquement. Mais Carrefour propose aussi une offre pour l’automobile. Nous en avons déjà parlé il s’agit du partenariat avec eFlexFuel, soit une remise de 10 % pour l’achat d’un boîtier de conversion E85 par le biais du code promotionnel BF10.

Les péages d’autoroute s’y mettent aussi ! Jusqu’au 31 décembre, avec le code ULYS2606 vous pourrez profiter de 6 mois d’abonnement offerts pour toute souscription à la formule Classic du passe télépéage Ulys. Cette offre est toutefois soumise à conditions.

Et puisqu’on ne se déplace plus sans GPS, l’entreprise Tom-tom propose entre 20 et 40 % de réduction sur les GPS et avertisseurs de radars de sa gamme. L’occasion de vous équiper à moindres frais, et d’éviter de vous faire prendre avec votre téléphone au volant.

Du jeudi 19 novembre au mercredi 2 décembre inclus, l’abonnement annuel à l’application Coyote passe aussi sous le coup du Black Friday. Il passe à 89 € la première année au lieu de 149,99 €, soit 60 € de remise. Mais attention car l’offre est disponible soumise à condition et uniquement sur moncoyote.com ou par téléphone auprès du service client.

Du côté des constructeurs, peu affichent des offres dédiées Black Friday, mais beaucoup sont dans la continuité des offres portes ouvertes d’octobre. Nous avons tout de même repéré quelques promotions alléchantes de leur part.

Nous démarrons avec les chinois de BYD qui tout le mois de novembre offre jusqu’à 3 500 € de remise sur le prix d’achat de certains modèles, ainsi que quelques prix sur leurs offres de LLD.

DS Automobiles se contentera du week-end exact du Black Friday, les 27 et 28 novembre, avec des offres sur certains de ses modèles en stock seulement.

Du côté de Fiat c’est jusqu’à 3 000 € de remise supplémentaire sur toute la gamme, pour la reprise d’un véhicule de plus de 10 ans. Une offre qui n’est cependant pas notée comme « Black Friday »

Hyundai revoit à la baisse ses offres de LLD sans apports notamment sur le Tucson hybride du 15 au 30 novembre.

Du 21 au 28 novembre, Leapmotor propose 5 000 € de remise sur plusieurs modèles de sa gamme électrique et hybride. De la minicitadine au SUV familial, ce sont les finitions Life et Design qui seront mises à l’avant.

Remise supplémentaire de 1 000 € pour la reprise d’une Peugeot… Chez Peugeot bien entendu. Cette offre est valable seulement pour l’achat d’un modèle neuf jusqu’à la fin du mois

Chez Renault pas d’offre spécifique Black Friday mais jusqu’au 30 novembre, 2 mois de loyer sont offerts pour toute LLD conclue sur une sélection de modèles.

Toyota affiche par contre une belle offre Black Friday jusqu’au 30 novembre, avec des remises sur les offres de LLD neuf et occasions, mais attention, en nombre limité seulement. Des offres Black Friday pour les pros sont aussi accessibles.

Voilà qui clôture cette petite sélection des offres Black Friday par notre rédaction. Néanmoins, les concessionnaires en local peuvent proposer leurs propres offres sans se fier aux recommandations des constructeurs, de quoi encore dénicher de nouvelles opportunités au plus près de chez vous.