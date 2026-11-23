Même si le prix des carburants reste élevé en France depuis la guerre en Iran, les tarifs constatés aux stations-service de notre pays ont commencé à rebaisser un peu depuis quelques jours. Au 17 novembre dernier, ils avaient baissé en moyenne de 20 centimes pour le diesel et de 10 centimes sur l’essence d’après le ministre délégué à l’Energie. La facture est donc légèrement moins salée pour tous ceux qui disposent d’un véhicule à énergie fossile.

Et même si le gouvernement français a refusé de baisser les taxes sur le carburant contrairement à d’autres pays comme l’Espagne, préférant proposer un chèque de 100€ pour 5,5 millions d’automobilistes français, ces prix du carburant en France restent « séduisants » pour certains suisses habitant près de la frontière.

Des Suisses qui viennent faire le plein en France

Comme le rapportent les journalistes de la Tribune de Genève, les automobilistes suisses résident près de la frontière avec la France n’hésitaient pas à venir chez nous depuis cet été pour faire le plein de leurs autos.

Il se trouve que, dans ce pays où le niveau de vie est encore plus élevé que chez nous, les tarifs à la pompe sont eux aussi plus hauts. Avec un écart conséquent des prix sur le diesel (qui pouvait atteindre 30 centimes du litre), parcourir quelques kilomètres de plus pour venir faire le plein en France avait de quoi motiver les Suisses : sur un plein de 60 litres, il y avait de quoi faire une économie d’environ 20€ par rapport aux prix suisses.

Pour l’essence, la différence était moins marquée et continue de se réduire ces derniers jours (elle est passée sous le centime). Mais les Suisses, souvent équipés de voitures plus grosses et énergivores que les Français, ont essayé de profiter au maximum de ces différences au moment où elles étaient les plus importantes. Là-bas aussi, la situation pousse beaucoup de Suisses à envisager de passer à des voitures électriques. En mai dernier, Agefi rapportait que 43,1 % des Suisses interrogés envisageaient d’acheter une voiture électrique en raison de la crise des carburants.