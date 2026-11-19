Dans un passé pas si lointain, début 2024, le leasing, c’est-à-dire la location avec option d’achat (LOA) ou la location longue durée (LLD) représentait près du tiers des financements de voitures neuves. Désormais, ce chiffre atteint 60 % ! Les habitudes des automobilistes ont clairement changé.

Le principe consiste à financer une partie seulement du prix de la voiture, laquelle sera mise à votre disposition pour une durée qui s’établira le plus souvent à 36 mois, avec l’obligation pour vous de restituer un bien en bon état de présentation et en respectant le kilométrage prévu au départ. Vous payez l’usage et non l’usure, pour paraphraser un slogan publicitaire utilisé il y a quelques années par un constructeur. A noter que cela concerne aussi bien les voitures neuves que d'occasion.

Est-ce donc une bonne chose de ne plus être propriétaire de son auto, notamment dans le cas d’une électrique ? Pour y répondre, plusieurs éléments doivent être mis sur la table.

L’électrique a la cote en ce moment

Parlons de décote. Il y a moins d’un an nous pouvions observer une décote plus importante de la « watture ». En l’espace de six mois seulement, le marché de l’occasion s’est transfiguré. La recherche de modèles électriques a atteint un niveau inédit, faisant grimper les prix et fondre les stocks. Dans son dernier baromètre, La Centrale fait état d’une augmentation des prix de 5,7 % sur les trois derniers mois. Précisons que cette tendance soudaine s’explique par les prix élevés des carburants. Si ces derniers reviennent à des niveaux plus raisonnables, ce sera aussi le cas des VE.

Deuxième paramètre, les taux de crédit, qui ne cessent de croître pour atteindre en moyenne 6,42 % selon la Banque de France. Devenir propriétaire coûte cher, même si plusieurs établissements proposent des taux préférentiels pour les voitures électriques, comme le Crédit Mutuel ou BNP Paribas. Choisir l’une de ces banques permet de réelles économies. Seulement, les constructeurs opèrent parfois un taux à 0 % en location, imbattable !

L’état et l’usure de la batterie sont primordiaux dans la valeur de revente. Pour un même modèle d’occasion, le SoH (State of Health), c’est-à-dire l’état de santé de l’accumulateur, peut varier entre 80 et 89 %. Cet écart peut paraître faible, mais a son importance dans l’évaluation du prix et la facilité de revente. Notez que si une voiture électrique s'use moins qu'une voiture thermique (moteur increvable ou presque, freins peu sollicités, etc.), la seule faiblesse potentielle réside dans l'état de sa batterie. Même si celle-ci est souvent garantie 6 ans ou 180 000 km (ou autre formule de ce type), les constructeurs ne vous la remplaceront pas si son taux de rétention reste supérieur à 70% de sa capacité initiale. En d'autres termes, vous pourriez avoir à composer avec une voiture aux capacités bien amoindries (en termes d'autonomie) sans recours possible. La question ne se posera pas si vous êtes locataire : après trois ans, la batterie aura à peine bougé.

Dans le cas d’une LOA, la valeur résiduelle (soit le montant de rachat) est fixée dès le départ dans le contrat, ce qui n’est bien sûr pas le cas pour un achat comptant. Les constructeurs ont une préférence pour le leasing car cela leur permet de conserver le financement en interne, d’assurer des entrées en atelier via des options telles que l’entretien et de mieux gérer leur stock de véhicules d’occasion. Point non négligeable, le taux de fidélisation de l’automobiliste est bien meilleur. Résultat, ils multiplient les offres : taux à 0 %, absence d’apport ou remises.

Une offre en pleine mutation

L’arrivée quasi permanente de nouveaux constructeurs chinois vient bousculer le marché. La prochaine Leapmotor B03 devrait être vendue 21 000 € pour 300 km tout en offrant une belle modularité et de l’espace à bord. Il ne s’agit là que d’un exemple car de nombreuses marques, comme Xpeng, ne cessent d’élargir leur gamme. De manière plus globale, le prix des VE tend à baisser alors que l’autonomie prend le chemin inverse. Une voiture électrique devient plus rapidement obsolète que son homologue thermique.

Lire entre les lignes

Le contrat d’un leasing comporte des clauses qu’il convient de ne pas mettre de côté. Il est parfois bien difficile de respecter des formules type « 40 000 km sur 48 mois », et il faudra alors s’acquitter de frais complémentaires pour couvrir le kilométrage excédentaire, de l’ordre de 45 € pour 1 000 km de trop sur une citadine. Et ce chiffre peut atteindre 150 €, voire bien davantage, sur une routière haut de gamme.

D’autre part, ayez à l’esprit qu’une location impose de rendre une voiture en parfait état de marche et de présentation, faute de quoi des frais de remise en état salés seront à prévoir. Vous pourrez avoir tout intérêt à effectuer ces réparations à vos frais par un « petit carrossier » de votre connaissance avant de rendre l’auto au concessionnaire, qui vous traitera avec plus ou moins de bienveillance selon que vous repartez – ou non – sur une formule de financement chez lui.

Le bilan : plus sûr, mais très certainement plus cher

Opter pour un leasing présente un avantage certain. Il réside dans l’aspect « confort » de ce système. Entretien inclus, garantie assurée et coût maîtrisé de bout en bout, vous en profitez l’esprit libre. En revanche, il revient plus cher que l’achat classique, mais scruter les différentes offres permet de réduire l’écart. Pour savoir où vous mettez les pieds, vous n’avez d’autre choix que de sortir la calculette pour chaque cas.