Va-t-on vers une course à l’armement dans la catégorie des citadines sportives électriques ? Probablement : pas plus tard que ce matin, nous parlions du projet d’Alpine d’améliorer son A290.

Chez Stellantis, on peut déjà compter sur trois cousines très puissantes qui ont été saluées pour leurs performances et leur caractère. Et chez Volkswagen, l’ID.Polo GTI récemment lancée (et accompagnée de sa sœur la Cupra Raval VZ) se prépare visiblement à devenir plus « méchante ».

Un vrai diff’et 300 chevaux ?

Comme la Cupra Raval VZ, la Volkswagen ID.Polo GTI se « contente » d’une mécanique de 226 chevaux entraînant les roues avant via un différentiel piloté électroniquement. Elle surclasse de 6 chevaux l’A290 actuelle et reste loin des 280 chevaux des triplettes de Stellantis.

Mais comme le montre le constructeur allemand dans un nouveau « teaser » officiel, Volkswagen va dévoiler une ID.Polo plus radicale dans les heures à venir. Le teaser en question permet de voir une citadine équipée d’un énorme aileron arrière fixe et on distingue aussi des ailes élargies sous le drap.

Techniquement, la voiture doit gagner en puissance et en performances par rapport à l’ID.Polo GTI actuelle. Nos confrères anglais d’Autocar évoquent le chiffre de 300 chevaux, avec l’ajout d’un véritable blocage de differentiel mécanique (comme chez Stellantis donc).

La voiture sera officiellement présentée ce vendredi et selon nos informations, il y aura une autre surprise dévoilée en même temps.