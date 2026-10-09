Malgré 75 chevaux de moins, la Volkswagen ID.Polo GTI est au prix de la Peugeot E-208 GTI

La catégorie des citadines sportives électriques devient pléthorique. Après l’Alpine A290, la triplette du groupe Stellantis (Opel Corsa GSE, Peugeot E-208 GTI et Lancia Ypsilon HF), la Mini JCW et la Cupra Raval VZ, voilà sa cousine très proche : la Volkswagen ID.Polo GTI.

Comme sa sœur espagnole, elle reprend un moteur avant de 226 chevaux et un « blocage de différentiel » pour affronter ses rivales. Elle se montre ainsi légèrement plus puissante que l’Alpine A220 dans sa version de pointe (220 chevaux), mais moins que les autres (258 chevaux pour la Mini JCW et 281 chevaux pour les trois sportives du groupe Stellantis).

Sur le plan des performances, d’ailleurs, ce déficit se ressent dans la fiche technique avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,8 secondes contre 5,6 pour les autos du groupe Stellantis. L’autonomie WLTP est en revanche de 431 km dans sa configuration la moins énergivore, chiffre imbattable dans la catégorie. Côté recharge, comptez toujours 24 minutes pour repasser de 10 à 80 % (avec 105 kW en puissance maximale en courant continu).

A partir de 41 450€

Volkswagen France dévoile en tout cas le prix de la voiture : 41 450€. Elle se place donc légèrement en-dessous de la Peugeot E-208 GTI, affichée à 42 900€ (mais remisée actuellement à 41 050€). Elle coûte aussi légèrement moins cher que la Lancia Ypsilon HF, proposée à 42 900€. Elle reste en revanche moins accessible que l’Opel Corsa GSE, proposée à partir de 39 900€ en prix catalogue mais remisée à moins de 36 000€ actuellement. Pour l’instant, on ignore si le constructeur prévoit d’accorder quelques remises pour s’aligner sur ses concurrents les plus accessibles dans ce segment.

Reste maintenant à voir si cette ID.Polo GTI parvient à se montrer aussi excitante à conduire que ses meilleures rivales. L’ID.Polo normale affiche déjà un comportement dynamique intéressant, mais elle pourrait se montrer moins radicale que la Peugeot E-208 GTI déjà réputée pour être la plus amusante de ces nouvelles citadines sportives. Les essais auront lieu prochainement.