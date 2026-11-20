Le groupe Stellantis peut désormais compter sur des citadines électriques sportives pour rivaliser avec les voitures du groupe Stellantis (Peugeot E-208 GTI, Opel Corsa GSE et Lancia Ypsilon HF), de Mini (JCW) ou d’Alpine (A290).

Mais avec 226 chevaux au maximum sur les ID.Polo GTI et Raval VZ, des tractions à blocage de différentiel piloté électroniquement, ces autos restaient un peu « tendres » face aux 280 chevaux de la triplette Stellantis par exemple.

L’ID.Polo GTI Clubsport se lâche

Tout l’inverse de l’ID.Polo GTI Clubsport que vous pouvez admirer ici, un exemplaire spécial basé sur l’ID.Polo GTI et totalement méconnaissable : kit carrosserie agressif, aileron de toit énorme, pneus au profil radical, élargisseurs d’ailes.

La surenchère ultra-sportive se poursuit à l’intérieur avec un habitacle dépouillé à deux places équipé d’authentiques baquets de compétition et débarrassé de sa banquette arrière. D’ailleurs, les portières arrière sont carrément soudées au châssis et la voiture est une trois portes, « à l’ancienne » !

367 chevaux aux seules roues avant

Mécaniquement, l’ID.Polo GTI Clubsport devient la sportive traction la plus puissante de tous les temps. Elle troque le bloc de l’ID.Polo GTI normale pour le moteur AP550 normalement réservé au train arrière des grosses familiales électriques du groupe Volkswagen.

Le résultat, c’est 367 chevaux et 550 Nm de couple envoyé aux roues avant via un différentiel à blocage électronique. Volkswagen annonce un 0 à 100 km/h expédié en 4,7 secondes (impressionnant pour une traction quand on sait qu’une Peugeot E-208 GTI demande 5,6 secondes !) et une vitesse de pointe relevée à 240 km/h. Et il y a des freins en céramique.

Conçue pour être exposé au prochain Essen Motor Show, cette ID.Polo GTI Clubsport restera-t-elle un joli show-car sans lendemain comme la Renault 8 Gordini Concept ou la Peugeot E-T16 encore plus puissante ? Le communiqué officiel de Volkswagen précise qu’il illustre « l’une des possibles évolutions de l’ADN GTI à l’avenir ». On ne demande que ça, sachant que les ID.Polo GTI et Cupra Raval VZ devraient aux dernières nouvelles recevoir une version plus radicale dans le futur.