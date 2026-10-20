Elle était censée s’arrêter à la fin du mois de septembre, mais les hostilités au Moyen-Orient et ses conséquences sur le prix de l’essence quant à elles, n’ont pas cessé.

Alors le gouvernement, plutôt que d’agir sur la TVA ou l’accise (ex TICPE) qui lui coûterait 9 milliards d’euros pour obtenir une baisse de 20 cts à la pompe, a prévu d’élargir son aide aux grands rouleurs et même de la doubler. Une opération beaucoup moins cuisante pour le budget puisqu’elle ne va coûter « que » 550 millions d’euros.

100 euros pour 6 mois de carburant

Une opération discount qui, pour autant est élargie et même doublée. Lors de la première phase, entre les mois d’avril et de septembre, les bénéficiaires touchaient 100 euros de prime valable pour une durée de 6 mois. Pour cette seconde phase, en vigueur depuis le 1er octobre, ils vont également toucher 100 euros, mais pour une période de trois mois seulement, même si l’opération pourrait, le cas échéant, être reconduite en janvier.

Cette prime est donc doublée, mais elle va également s’adresser à un public plus large puisqu’en phase 1, il ne fallait pas dépasser 16 880 euros pour la toucher et 3 millions de Français étaient concernés. Dorénavant, le seuil d’obtention est relevé à 22 770 euros ce qui permet à 5,5 millions d’automobilistes de l’obtenir.

30 km de trajet ou 8 000 km de déplacements annuels

Ce qui n’a pas changé en revanche, ce sont les critères qui permettent de recevoir les 100 euros. Il faut pouvoir justifier d’un trajet domicile travail quotidien de 30 km aller et retour. À défaut, on peut également décrocher cette aide en justifiant de 8 000 km effectués chaque année dans des déplacements professionnels avec sa voiture personnelle.

Pour bénéficier de cette aide, il suffit de vérifier son éligibilité sur le site officiel. Puis, dès le 27 octobre prochain tous ceux qui sont aptes à la recevoir pourront la demander officiellement par la même voie. Sauf tous ceux qui l’ont déjà perçu. Ils la recevront automatiquement dans les semaines qui viennent.