Les bobos des villes à vélo et les ruraux des champs en auto ne relèvent même plus du cliché, mais d’une espèce de fantasme qui fait bien l’affaire de ceux qui rêvent de séparer les Français en deux masses irréconciliables. Car la vérité paraît bien plus nuancée et fort différente.

Une enquête réalisée par l’institut Terram, justement spécialisé dans l’étude des territoires, tord le cou à cette idée reçue : si l’usage que les urbains font de leur auto diffère logiquement quelque peu de celui des habitants des zones rurales, il n’y a aucune différence de fond, aucun fossé qui sépare ceux qui sont attachés à la voiture de ceux qui y seraient opposés avec mépris puisque ces derniers sont très peu nombreux.

Tous d’accord

Mieux : selon Victor Delage, directeur général de Terram, cité par Le Parisien qui a publié l’étude en exclusivité, « la voiture est l’un des rares objets sur lesquels les Français de tous les territoires répondent de la même façon ». Une manière de dire qu’à la ville comme à la campagne, tout le monde aime sa bagnole. Les Français associent ainsi la voiture à la liberté pour 94 % de ceux qui vivent en zone rurale, et tout de même pour 89 % de ceux qui habitent dans l’agglomération parisienne. Un écart plutôt faible, loin du fossé que d’aucuns imaginaient.

Et lorsque l’on demande à ces fameuses « deux Frances » que tout oppose sur le papier si la voiture fait partie de leur identité, ils sont 61 % en région et 57 % à Paris à répondre oui. Il est même un point sur lequel tous les Français se rejoignent : 78 % d’entre eux estiment que cette indispensable voiture représente aussi une charge. Quant à la possession de l’incontournable permis, que l’on dispose d’une auto ou non, 84 % des Parisiens l’ont passé, contre 93 % des ruraux.

Certaines différences persistent néanmoins, mais elles relèvent de l’usage et de l’aspect pratique, et non d’un clivage idéologique. Ainsi, 39 % des foyers vivant à la campagne disposent de deux voitures, contre 15 % seulement des Parisiens. De même, 91 % des ruraux ont besoin de leur auto pour faire leurs courses, contre 61 % des habitants de Paris et de sa proche couronne, ces derniers disposant de commerces au pied de leur immeuble, quand les autres doivent se rendre dans des zones commerciales parfois éloignées.

Faire ses courses en bas de chez soi ne produit pas un clivage politique

Ces 3 214 adultes interrogés par OpinionWay semblent simplement dire à nos responsables politiques, qui tentent tous de jouer sur ces fractures, que s’il existe bien une France périphérique face à un Hexagone urbanisé et privilégié, la ligne de faille n’est pas à rechercher dans le rapport, et encore moins dans le goût, pour l’automobile.