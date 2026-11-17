Finie l’époque des cartes et des trajets appris par cœur. Que ce soit pour une destination inconnue ou tout simplement pour suivre l’état du trafic en temps réel, désormais tous les automobilistes ont l’usage de dispositifs ou d’applications GPS. Mais avec un parc vieillissant (plus de 11 ans de moyenne d'âge), toutes les voitures ne sont pas équipées d’un GPS intégré, ni d’un Apple Car ou Android Auto.

La solution devient alors évidente : le téléphone portable et une application de navigation (vous aurez certainement en tête les plus connues, Google navigation et Waze). Mais utiliser son téléphone comme GPS, est-ce autorisé ? Oui, sous condition, sinon gare à la sanction !

Les conditions du portable comme GPS

Les conditions pour utiliser son téléphone comme GPS sont assez simples. Pendant le trajet, le smartphone doit être posé sur un support homologué ou intégré au véhicule, fixe au niveau du tableau de bord. Le tenir dans la main ou sur la cuisse est formellement interdit.

Le trajet doit être programmé à l’arrêt. Interdiction de retoucher le téléphone, même pour une modification ou pour vérifier la carte, à moins d’être garé sur un emplacement de stationnement ou un bas-côté sécurisé. Les arrêts au feu rouge, au stop, ou dans des bouchons ne comptent pas comme des situations où attraper son smartphone est possible.

Aucune autre application ne doit être utilisée en même temps que l’application de navigation. Dans l’idéal, l’utilisation d’un mode spécifique pour la conduite, ou du mode « Ne pas déranger » est demandée, afin d’éviter les perturbations de notifications pendant le trajet. Enfin l’utilisation d’écouteurs ou de casque audio pour écouter les instructions est interdite.

Et si j’utilise mon portable autrement ?

Toute autre utilisation du portable au volant reste interdite, et passible d’une sanction assez salée. Elle se constitue généralement « d’une amende forfaitaire de 135 €, et du retrait de 3 points sur le permis », selon l’article R412-6-2 du Code de la route.

Mais depuis le 5 octobre 2026, il est également possible de voir son permis suspendu, « de 15 jours à 6 mois ». Cette suspension est assortie « d’une évaluation médicale » sur la capacité à conduire du contrevenant « dès lors que la suspension de permis dépasse 1 mois ».

Quels risques sur la route ?

C’est bien connu, l’utilisation du téléphone portable au volant augmente les risques d’accidents. La lecture à elle seule d’un SMS peut détourner l’attention d’un conducteur pendant 5 secondes environ, ce qui multiplie par 23 le risque d’accidents de la route.

Et pourtant les Français sont accros à leur portable même au volant. C’est ce que démontre une étude de la compagnie d’assurances AXA, réalisée en 2025. 73 % des personnes interrogées affirmaient utiliser leur téléphone en conduisant, même sans GPS, et près d’un tiers assumaient de répondre à des SMS en conduisant.

Alors si vous aussi vous êtes addicts à votre écran, il existe une alternative : les dispositifs GPS portables, pour un coût entre 70 et 200 € environ selon les marques et les modèles. Ils permettent la navigation mais peuvent aussi parfois servir de kit main libre pour les appels et SMS quand la voiture n’en est pas déjà équipée. De quoi garder votre téléphone bien rangé au fond du sac le temps de vos trajets