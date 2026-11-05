C’est une étude de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) : près de la moitié des accidents routiers mortels pour les piétons ont lieu entre octobre et janvier. Ce qui entre 2019 et 2023 représentait en moyenne 149 décès par an. En 2024, la majorité de ces accidents se sont déroulés aux heures de pointe en soirée, c’est-à-dire entre 17 heures et 18 heures.

La première cause avancée par l’ONISR est la durée raccourcie des journées, qui peuvent atteindre seulement 8 heures au solstice d’hiver, contre 16 heures à l’approche du solstice d’été. Et qui n’a jamais pesté au volant en croisant un piéton ou un cycliste dans le noir complet ? Voici donc quelques conseils pour éviter les accidents pendant les mois les plus sombres de l’année :

Circulez les vitres sèches

Parmi ses recommandations, le ministère de l’intérieur invite les automobilistes à rouler avec les vitres sèches et désembuées. Le but : s’assurer une visibilité optimale et éviter les reflets qui pourraient gêner votre conduite, quitte à patienter quelques minutes de plus que la ventilation fasse son travail pour prendre la route.

Évitez cependant d’essuyer votre pare-brise de l’intérieur avec un chiffon : cela pourrait laisser des traces gênantes lorsque vous croiseriez d’autres véhicules avec leurs phares allumés.

Écartez-vous des trottoirs et ralentissez aux abords des passages piétons

Autre recommandation du ministère de l’intérieur : lorsque cela est possible sur les routes, s’écarter d’au moins un mètre du bord de la chaussée afin d’augmenter la distance de sécurité avec de possibles piétons. Cette pratique peut entrer dans le cadre du principe de prudence, inscrit à l’article R412-6 du Code de la route.

Ralentir aux abords des passages piétons est aussi préconisé afin de mieux anticiper si un piéton ou un cycliste venait à traverser sans prévenir. Pour rappel, les piétons sont prioritaires lorsqu’ils traversent la route. Refuser cette priorité entraîne un retrait de 6 points et une amende forfaitaire de 135 €, en vertu de l’article R415-11 du Code de la route.

Cyclistes : vérifiez vos éclairages

Pour les cyclistes mais aussi les e-trottinettes, assurez-vous que vos éclairages de sécurité à l’arrière soient bien en état de fonctionner et allumés lorsque vous prenez la route à la tombée de la nuit ou avant le lever du jour. Cet équipement vous permettra d’être mieux visibles pour les autres utilisateurs de la route et de circuler en toute sécurité. Et penser à l’arrière c’est bien, mais n’oubliez pas vos éclairages à l’avant non-plus !

Circulez à gauche de la chaussée

Autre indication pour les piétons cette fois : veillez à bien circuler à gauche de la chaussée. Ainsi vous verrez les véhicules vous arriver en face, et non pas de dos, ce qui vous permettra de vous serrer sur le bord à l’arrivée du véhicule en cas de besoin.

Portez des vêtements clairs et des accessoires réfléchissants

Dernier conseil : que vous soyez piétons ou cyclistes, de nuit, vous n’êtes visibles qu’à 20 mètres dans les phares d’une voiture. Or, un véhicule à 50 km/h a besoin d’au moins 25 mètres sur route sèche afin de s’arrêter. De nuit, porter des vêtements clairs ou fluos permet d’augmenter la distance à laquelle vous êtes perçus jusqu’à 40 mètres.

Les dispositifs réfléchissants, eux, permettent d’augmenter cette distance jusqu’à 140 mètres. Que ce soit sur une veste, vos lacets de chaussures, ou encore votre sac à dos, porter un accessoire rétroréfléchissant est indispensable pour être bien vu de nuit. Ils sont encore plus efficaces sur des zones de votre corps en mouvement comme les bras ou les jambes.

En bonus, cette année, à l’occasion de la 20e édition de la journée de la lumière en Suisse, le Touring Club Suisse (TCS) lance sa campagne de prévention MADE VISIBLE (rendu visible en français), avec un site web qui propose des idées DIY (fait le toi-même en françai) pour créer ses propres accessoires réfléchissants.

Et voilà, vous n’aurez désormais plus d’excuse pour ne pas être visibles et attentifs sur les routes une fois la nuit tombée !