Une heure, ce n’est pas beaucoup. Et pourtant ! Le passage à l’heure d’hiver et le manque de luminosité perturbent notre horloge biologique interne et influent sur l’accidentologie routière.

L’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) mesure une augmentation spectaculaire de près de 35 % des accidents corporels impliquant un piéton sur le créneau 17h-19h au mois de novembre. Et constate que 42 % des piétons tués annuellement sur les routes, le sont entre octobre et janvier.

L’implacable question physique et psychologique

Bien que l’on « gagne » une heure de sommeil sur le papier, ce décalage horaire fragmente le repos, perturbe le sommeil et provoque des réveils précoces les premiers jours.

Par ailleurs, la tombée anticipée de la nuit avance la sécrétion de mélatonine (l’hormone du sommeil), ce qui entraîne un risque accru de somnolence en fin d’après-midi.

In fine, ce bouleversement physiologique, certes momentané, entraîne une dégradation directe des capacités de conduite, particulièrement lors des trajets de retour du travail.

Perturbation de la vision et du temps de réaction

À cela s’ajoute une réalité physique : le manque de visibilité. À 50 km/h un véhicule nécessite 31 m pour s’immobiliser totalement. Or dans l’obscurité, un piéton vêtu de sombre n’est perçu par les phares du véhicule qu’à 28 m.

Hors agglomération, à 80 km/h, la distance de freinage s’allonge à 60 m. Un cycliste non équipé de tenue réfléchissante n’est perçu qu’à 35 m.

Pour les gestionnaires de flottes et les directeurs d’entreprises, cette période appelle à une prévention maximale. Outre-Manche, l’assureur AA Accident Assist a constaté une hausse de près de 8 % des sinistres dans la quinzaine suivant le changement d’heure.

Le danger du trajet travail-domicile

L’irritabilité et la vulnérabilité au stress générée par la fatigue et le manque de lumière diminuent la patience, favorisant les comportements à risque comme les dépassements dangereux ou le non-respect des distances de sécurité.

Le retour au domicile étant considéré comme le chemin le plus dangereux, sous l’effet conjugué de la pénombre, de la fatigue accumulée, et de la dégradation de la concentration.

À cette vulnérabilité humaine s’ajoute un phénomène extérieur. Le constructeur Volvo, pionnier dans l’étude des collisions avec la faune, souligne que 54 % des accidents avec blessures impliquant des animaux surviennent la nuit. Les réseaux secondaires concentrent près de 80 % des chocs. Les accidents de la route consttuent la première cause de mortalité professionnelle.

Le passage à l’heure d’hiver n’est pas qu’une anecdote calendaire. Il exige de l’ensemble des usagers de la route, une réévaluation de leur conduite. Ralentir, anticiper les zones de croisement et redoubler de vigilance devient impératif.