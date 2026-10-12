Malgré la prise de conscience et la mise en place de politiques de bonnes pratiques au volant, le risque routier demeure le facteur d’accident mortel au travail en France.

Chaque année, les accidents routiers professionnels font environ 56 000 victimes, rappelle l'assurance maladie. Ce qui entraîne la perte de 5 millions de journées de travail, soit l’équivalent de 21 500 emplois temps plein.

Vitesse et inattention en mission

Le profil des accidents varie nettement selon la nature du déplacement. Concernant les trajets domicile travail, la vitesse apparaît comme la première cause d’accident. La peur d’arriver en retard en est la raison principale. Ce risque est accentué par une dette de sommeil globale. 80 % des actifs déclarent avoir déjà pris le volant en état de fatigue.

Mais le facteur qui a le plus évolué au cours de la dernière décennie concerne l’inattention au volant. Elle est impliquée dans 28 % des accidents mortels professionnels.

Écrans et téléphones ont transformé nos habitacles en extension de nos bureaux. Les comportements à risque, liés aux distracteurs, ont progressé de manière critique. 80 % des actifs admettent répondre à des appels téléphoniques (+ 14 % en 10 ans) et 74 % disent en passer durant leurs trajets professionnels. 57 % lisent des SMS et 48 % en rédigent au volant. Une hyperconnexion encore mal prise en compte. Seuls 38 % des salariés déclarent que leur entreprise applique réellement le droit à la déconnexion sur la route.

L’obligation légale pour les employeurs

Au-delà de la sensibilisation et de la prise de conscience, la sécurité routière s’inscrit pleinement dans le cadre légal du Code du travail et du plan national santé au travail.

L’employeur a l’obligation d’évaluer tous les risques professionnels y compris le risque routier. Pourtant à la moitié (51 %) des dirigeants l’inscrivent dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), d’après le dernier baromètre MMA-IFOP. Pourtant, 77 % d’entre eux savent pouvoir être tenus pour responsables en cas d’accident lors d’un trajet professionnel (+ 8 points vs 2025) et 52 % lors d’un trajet domicile-travail (+ 7 points).

Malgré les enjeux le risque routier demeure encore trop méconnu. Seuls 21 % des TPE/PME savent que la route constitue la cause principale d’accident mortel au travail. D'où le fait qu'à peine 25 % d'entre-elles ont mis en œuvre des actions concrètes de prévention, et seulement 35 % ont engagé des formations à la sécurité ou à l’écoconduite.

Et les chefs d'entrprises sont loin de donner l'exemple. 78 % confessent adopter régulièrement des comportements dangereux lors de leurs trajets professionnels.

Si la sécurité routière est l’affaire de toutes et tous, la route est encore longue pour en généraliser la compréhension et adopter les bonnes habitudes.