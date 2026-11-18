Le superéthanol 85 ou E85, est un biocarburant. Les véhicules à essence ne sont pas faits pour recevoir ce type de carburant, mais peuvent y être convertis à l’aide de boîtiers homologués. L’année dernière, 19 millions d’hectolitres de biocarburants comme l’éthanol ont été utilisés en tant que carburant. 42 % des stations-service Françaises en proposent à ses pompes selon des observations de septembre 2026.

Cette année, à l’occasion du Black Friday, la filière énergie de l’enseigne Carrefour a décidé d’offrir à ses clients un code cadeau pour bénéficier d’une réduction, non pas pour du carburant mais bel et bien pour se convertir au biocarburant éthanol.

Un partenariat avec une entreprise finlandaise

Carrefour énergie ne propose pas son offre tout seul. C’est en fait un partenariat avec la filière française de eFlexFuel, une entreprise originaire de Finlande. Cette dernière est spécialisée dans le développement et l’installation de boîtiers de conversions au E85, et a été homologuée en France en 2025 pour 8 types de motorisations. Le code cadeau BF10 permet donc d’obtenir 10 % de réduction pour l’achat d’un boîtier de cette société via le site Internet de carrefour énergie.

Petit bonus, les 10 % se cumulent avec les offres exclusives de réduction déjà actives pour les clients de Carrefour, dont une offre de paiement en 10 fois pour ce même type de dispositif. Le site présente aussi une page dédiée à la vérification des modèles de boîtier E85 compatibles avec votre véhicule.

Une offre bon plan disponible du 17 au 30 novembre 2026 donc, pour ceux qui voudraient profiter d’une conversion à l’éthanol à moindres frais. Attention tout de même, à partir du 20 novembre 2026, les paiements en plusieurs fois seront soumis à solvabilité, dans le cadre des nouvelles mesures contre l’endettement.