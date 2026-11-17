C’est la bonne nouvelle de la semaine. Le prix des carburants commence enfin une baisse tant attendue sur le marché français. Pour la première fois depuis la mi-août, le litre de SP95-E10 est affiché en moyenne à 1,9919€ selon le ministère de la Transition écologique. Une baisse de 16 centimes donc, depuis son apogée en cette fin d’été.

Même dynamique observée pour le gazole. La baisse était déjà effective au début du mois, mais continue de s’afficher avec en moyenne 2,1229€ par litre à la pompe vendredi 13 novembre dernier. C’est-à-dire une baisse déjà visible de 25 centimes depuis fin septembre.

Une baisse oui, mais c’est encore cher

Même si la nouvelle est bonne, la baisse reste relative. En effet, nous revenons à des prix plus abordables à la pompe, mais encore bien au-delà des prix que nous pouvions observer avant le début du conflit au Moyen-Orient. (Et on dit merci Trump, n’est-ce pas ?)

Ainsi même avec la baisse de 16 centimes du SP95-E10, le prix à la pompe reste 28 centimes plus cher qu’avant le début de la guerre entre les Etats-Unis et l’Iran. Idem pour le gazole, toujours 42 centimes supérieurs à son tarif de février 2026.

Des mesures françaises et un stress pétrolier en baisse

La baisse des prix ne vient pas non plus de nulle part. Une partie s’explique par les mesures annoncées par le gouvernement, c’est-à-dire : la libération de 10 millions de barils de gazole des stocks stratégiques français depuis ce 1er novembre 2026. Ceux-ci sont vendus à prix coûtant aux distributeurs pour les 3 prochains mois, ce qui permet en effet de faire baisser les prix.

La seconde vient d’une baisse du stress du marché. C’est-à-dire que l’espoir que le conflit se calme pousse le marché à faire baisser les prix en prévision. Concrètement, rien que la semaine dernière, le baril de Brent, qui sert de référence mondiale pour le cours de l’or noir, a perdu 12 dollars, ce qui se traduit par une baisse des prix à la pompe.

Bien que la baisse soit bienvenue, elle n’est pas pour autant garantie dans le temps. Une nouvelle frasque dans les conflits du Moyen-Orient pourrait à nouveau affoler le marché du pétrole et faire revenir les prix à la hausse. En d'autres termes, les voitures électriques ont de fortes chances de continuer à augmenter le nombre de leurs adeptes.