Fébrilité ou coup de force politique ? Lundi prochain, la fermeture de l’A13 en direction de la Normandie risque de fortement perturber la circulation automobile en région parisienne.

Pour calmer la colère des automobilistes, exaspérés d’avance par les futures conditions de circulations, et assurer un itinéraire de délestage, le Premier ministre annonce la gratuité de l’A14. Cette annonce choc, faite sur le ton de l’évidence, fait l’effet d’une douche froide dans les bureaux de la Sanef. Et pour cause : le concessionnaire de l’A14 n’aurait tout simplement pas été prévenu de la décision gouvernementale. La Sanef l’aurait appris par une dépêche de l’Agence France Presse, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Le coup de force n’est pas une farce

La stupéfaction est d’autant plus forte chez l’opérateur privé, qu’un accord en cours de finalisation avec l’État, prévoierait une remise de 50 % sur les péages, conditionnés à l’usage d’un badge de télépéage, le temps de la fermeture du tunnel de Saint-Cloud sur l’A13.

Contrat balayé par l’annonce de Sébastien Lecornu. Mise devant le fait accompli, la Sanef, n’est pourtant pas un simple exécutant. Le gouvernement ne peut tout simplement pas imposer le prix des péages du concessionnaire. De quoi compliquer un peu plus l’affaire, avec le début d’une nouvelle partie billard à plusieurs bandes.

Un chèque en blanc pour le concessionnaire ?

Il faut attendre le 5 novembre pour voir le ministre des Transports, Philippe Tabarot, endosse le costume de démineur et assurer le service après-vente de ce passage en force. « Il n’était pas pour nous question de compliquer davantage les déplacements » plaide-t-il, balayant du même coup l’idée même de pourparlers en cours concernant une réduction de moitié du prix des péages.

Dans l’urgence à vouloir brosser l’automobiliste dans le sens du poil, le ministre ajout que la gratuité sera étendue en semaine aux deux sens de la circulation pour l’été 2027 quand le tunnel de Saint-Cloud sera totalement fermé.

Reste à savoir qui va payer le manque à gagner pour la Sanef ? L’État, va devoir compenser le manque à gagner. Sur ce tronçon, un des plus chers de France (10,80 € en tarif normal pour un VP) la facture risque de se monter à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Le renouvellement des concessions en embuscade

Face à la situation, la Sanef entend faire contre mauvaise fortune bon cœur. S’il se retrouve devant le fait accompli, le concessionnaire entend ainsi appliquer la décision gouvernementale à la lettre, sans en assumer la moindre paternité. « Dans le cadre des travaux du tunnel de Saint-Cloud sur l’A13, le Gouvernement a décidé la gratuité de l’autoroute A14 dans le sens Paris-Province, du lundi au vendredi » annonce dès le 6 novembre le site de la Sanef.

En coulisse, la Sanef y voit un moyen de reprendre la main sur un autre dossier. Celui des négociations concernant le renouvellement des concessions autoroutières françaises. Celle de la Sanef arrive à échéance en 2031 et les discussions vont déjà bon train dans les états-majors.

Philippe Tabarot a promis qu’il n’y aurait pas d’allongement de concession, histoire d’ôter toute marge de manœuvre de ce côté-là. Il confirme ainsi implicitement qu’avec la gratuité l’état vient de signer un chèque sur le dos des finances publiques. La Sanef quant a elle préserve ses intérêts contractuels.