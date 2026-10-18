Il l’a promis juré, craché. En présentant son projet de loi de finances, Bercy s’est engagé à ce que la ponction supplémentaire qu’il allait infliger aux sociétés d’autoroutes l’an prochain n’aurait aucune incidence sur les péages et qu’ils n’augmenteront pas le 1er février 2027.

Du pain béni pour un budget en berne

C’est que l’État cherche par tous les moyens à gonfler le volet recettes de son budget 2027. Du coup, dans son projet de loi de finances actuellement en discussion, une hausse des taxes sur ces autoroutes est inscrite. Et c’est au-delà d’une hausse : c’est une multiplication par trois de la fameuse taxe qui passerait de 4,6 à 12,3 % et qui, pour la première fois, ponctionnerait ces sociétés à hauteur de 50 % de leur résultat.

Les rentrées espérées grâce à cette manœuvre représenteraient, pour une seule année, 1,4 milliard d’euros. Du pain béni pour un budget qui racle les fonds de tiroirs, mais une malédiction pour les sociétés d’autoroutes qui verraient leur bénéfice baisser, même si elles ont réalisé, toutes entreprises du secteur confondu, 4,3 milliards d’euros de bénéfice en 2025.

Elles n’ont donc aucune envie de faire ponctionner de la moitié de ce pactole, d’autant que leur résultat est en baisse pour la deuxième année consécutive et qu’elles s’attendent à ce que leur exercice 2026 ne soit pas folichon non plus. À cause de la hausse des carburants, la baisse de fréquentation a dépassé 3 % au premier semestre.

Une malédiction pour les sociétés d’autoroutes

Alors ces sociétés d’autoroutes se démènent et font le siège des tribunaux pour faire valoir ce qui, selon elles, serait leur droit, en agitant notamment une clause de compensation qui leur permettrait d’augmenter les tarifs des péages en cas de hausse des taxes.

Ces péages vont-ils effectivement augmenter pour les usagers au premier février 2027 ? La réponse est suspendue à des décisions judiciaires, mais aussi au vote des parlementaires s’ils retoquent ce volet du projet de loi de finances d’ici la fin de la cession.