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Près d’Aix-en-Provence, ceci devait être une concession Porsche

Dans Economie / Politique / Autre actu économie / politique

Adrien Raseta

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À Aix-en-Provence, cette concession Porsche n’accueillera pas de 911 de sitôt. Son chantier s’est arrêté avant même que les murs ne sortent de terre.

Près d’Aix-en-Provence, ceci devait être une concession Porsche

À l’entrée de la zone commerciale de la Pioline au sud d’Aix-en-Provence, une ossature métallique rouille à ciel ouvert. Sur des photos publiées le 24 septembre sur le réseau social Facebook, l’internaute Stéphane Salord dévoile ce qui devait devenir un écrin pour les sportives allemandes. À la place des vitrines et des carrosseries rutilantes, quelques poutrelles, de la végétation et des déchets sauvages.

Pourquoi ce projet est-il resté en plan ? Dans les commentaires, plusieurs personnes évoquent une erreur de construction, un problème de hauteur ou encore un nouveau permis refusé. D’autres parlent d’un différend entre propriétaire et constructeur. Autant d’explications contradictoires impossibles à confirmer à ce stade.

Les concessions Porsche ont un design particulièrement soigné. Ici celle de Poissy.
Les concessions Porsche ont un design particulièrement soigné. Ici celle de Poissy.

Le contraste fait rire jaune : tandis qu’une nouvelle adresse Ferrari a récemment été inaugurée par la pose d’une première pierre au Plan d’Aillane, cette hypothétique vitrine Porsche prend des airs de casse avant même d’avoir vendu sa première voiture.

Près d’Aix-en-Provence, ceci devait être une concession Porsche
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