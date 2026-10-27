La guerre sur la Nordschleife entre Porsche et Xiaomi est très loin d’être finie

Traditionnellement, c’est Porsche qui détenait la plupart des références chronométriques sur la Nordschleife, ce grand circuit allemand considéré comme un juge de paix absolu en matière de performances. Et c’est pour cela que les nouveaux arrivants chinois ciblent le constructeur allemand sur son terrain préféré pour prouver la valeur de leurs sportives électriques. Avec sa SU7 Ultra, Xiaomi avait ainsi réussi à battre le record de la Taycan Turbo GT. Vexé, Porsche est récemment retourné sur le circuit avec une version plus radicale encore (la Taycan GT Manthey Racing), développée spécialement pour reprendre le record. Avec succès.

Xiaomi est revenu

Mais comme on a pu le voir récemment avec des mulets filmés sur la Nordschleife, Xiaomi n’entend pas s’avouer vaincu : non seulement le constructeur chinois prépare un nouveau dérivé extrême de sa berline SU7 (voir vidéo ci-dessous), mais il fait aussi rouler un proto de son récent SUV YU7 possédant un aileron arrière monstrueux.

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Et justement, Porsche prépare aussi son arrivée sur le terrain des SUV électriques à très haute performance. Après son Cayenne Turbo Electric aux performances déjà hallucinantes, l’enseigne de Zuffenhausen prépare un Cayenne Turbo GT Coupé qui poussera encore plus loin le curseur de la puissance et de l’efficacité dynamique.

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Alors, qui aura le dernier mot entre Porsche et Xiaomi ? N’oublions pas dans cette équation BYD, qui s’intéresse aussi à ces records chronos sur la Nordschleife et qui a récemment été vu avec de nouveaux protos sur le circuit allemand…