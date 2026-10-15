Peut-on dire que la Porsche Mission S annonce la prochaine « supercar » de la marque ? Tout dépend d’abord de ce que l’on entend par le terme « supercar ». Comme nous en discutions il y a quelques jours sur Caradisiac, ce terme désigne historiquement les automobiles sportives les plus élitistes de l’histoire, proposées uniquement en série limitée et à des prix délirants. Un cercle très fermé dans lequel se rangeaient sans problème les Porsche 959, Carrera GT et 918 Spyder.

Or, la Mission S n’entend justement pas déboucher sur un véhicule en série très limitée de ce genre : avec elle, Porsche prépare plutôt son arrivée sur une catégorie qu’elle n’avait jamais osé explorer par le passé : celle des super-sportives de « série » les plus haut de gamme, une catégorie qu’elle n’osait qu’effleurer jusqu’à présent avec les versions les plus radicales et puissantes de sa 911. Certes, cette dernière était déjà capable de battre des records absolus sur circuit en version GT2 RS. Mais là, on parle d’une machine coûtant un demi-million d’euros environ, calibrée pour s’attaquer directement aux Lamborghini Revuelto et autres Ferrari 849 Testarossa. Une auto permettant à Porsche d’augmenter ses marges, aussi !

Une gueule de GT1

Porsche évoque sans surprise l’incontournable Spyder 550 dans son communiqué officiel présentant la Mission S mais on reconnaît surtout des traits des monstrueuses versions GT1 de la 911 dans ces lignes musclées et effilées. Ou, si vous avez l’esprit un peu tordu, la Carrera GT revue et corrigée par Gemballa (et nommée « Mirage GT »).

Le constructeur ne dévoile malheureusement aucun détail technique sur cette machine, qui pourrait inaugurer un inédit flat-huit d’après les derniers bruits de couloir. Mais on remarque tout de même un compte-tour gradué jusqu’à 8 000 tours/minute dans l’habitacle de la voiture, avec une zone rouge débutant quelques centaines de tours/minutes plus tôt. On voit aussi une autonomie affichée à 482 km avant le prochain plein d’essence : sera-t-elle 100 % thermique ou hybride ? Parions sur la seconde hypothèse.

Ce qu’on sait, c’est que Porsche développera une toute nouvelle plateforme technique rien que pour cette future sportive. Pas question donc, a priori, de reprendre simplement un châssis de Lamborghini Temerario comme ça avait été évoqué il y a quelques mois.

On bave d’impatience de voir le résultat…