En avril 2004 -alors qu’il enchaîne les victoires en Formule 1 avec Ferrari- Michael Schumacher prend discrètement livraison d’une Porsche Carrera GT. Petit problème : son contrat avec la Scuderia lui interdit de posséder ou de conduire une voiture extérieure au groupe Fiat. Pour contourner cette clause, l’Allemand fait immatriculer sa nouvelle acquisition au nom de la société de son manager Willi Weber.

Produite à seulement 1 270 exemplaires, la supercar germanique abrite pour rappel un V10 atmosphérique de 5,7 litres développant 612 chevaux pour 590 Nm de couple. Associée à une boîte manuelle à six rapports, cette mécanique dérivée de celle du prototype Porsche LMP 2000 lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 330 km/h. L’exemplaire du septuple champion du monde adopte une carrosserie noir métal, des jantes cerclées de rouge et un habitacle intégralement noir.

Une touche de Schumi

Avec seulement 14 262 kilomètres au compteur, cette Carrera Gt conserve même le logo personnel de Schumi sur son capot arrière. Elle passera sous le marteau de Mecum le 16 janvier 2027 et pourrait dépasser les trois millions de dollars (l’équivalent de 2,7 millions d’euros).