Pour un puriste de la marque Porsche, le simple abandon du refroidissement par air du flat-six de la 911, acté en 1997 avec l’arrivée de la 911 de type 996, ressemblait déjà à une tragédie. Chez cette communauté ne s’intéressant qu’aux modèles les plus sportifs de la gamme du constructeur de Zuffenhausen, chagrinée ces dernières décennies par la commercialisation du SUV Cayenne (2002), du moteur diesel dans la gamme (2009) ou encore la suppression du flat-six atmosphérique sur la 911 des séries Carrera (2015), les deux futures voitures de sport de Porsche représentent un véritable électrochoc au sens propre comme au figuré.

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Car cette fois, on ne parle pas des modèles à la vocation « grand public » comme le Macan, le Cayenne ou la Taycan, déjà convertis depuis longtemps au 100 % électrique : Porsche va remplacer les moteurs thermiques de ses deux voitures de sport d’entrée de gamme par des modèles à batteries. Disparus définitivement du catalogue en 2025, le 718 Cayman et le 718 Boxster ne reviendront finalement pas avec un flat-six sous le capot.

Le constructeur allemand réfléchissait bien à une adaptation aux énergies fossiles de cette nouvelle plateforme dédiée, afin de répondre à une demande moins forte que prévu sur les principaux marchés en voitures électriques, mais il vient de faire machine arrière : très satisfaits du résultat technique sur les prototypes de ses remplaçants électriques du Boxster et du Cayman, les dirigeants de Porsche assument l’annulation totale des projets de conversion au thermique de ces futures voitures de sport. « Je vous assure que quand vous la conduirez, vous comprendrez pourquoi on a fait ce choix. On a tous halluciné en découvrant cette voiture », nous dit-on alors que nous nous situons sur le circuit de Majorque pour prendre le volant d’un prototype du nouveau Boxster électrique, dont la commercialisation doit intervenir au cours du premier trimestre de l’année 2027.

On l’appelle « Boxster », d’ailleurs, mais il ne possède pas encore de nom officiel. Ni lui, ni le remplaçant « fermé » du Cayman qui arrivera aussi l’année prochaine pour remplacer ce duo incontournable dans l’histoire moderne des voitures de sport de Porsche, partageant traditionnelleent la même architecture (le Boxster existe depuis 1996 et le Cayman depuis 2005).

Porsche ne montre pour l’instant que le cabriolet, toujours caché par une fine couche de camouflage ne masquant plus ses proportions ni son design. Comme vous pouvez l’observer dans les images accompagnant cet article, ce futur Boxster conserve des proportions typiques du cabriolet depuis ses débuts. Il semble tout de même grossir un peu en taille (mensurations inconnues pour l’instant) et affiche un regard très proche de celui de la berline Taycan restylée.

La voiture possède un train avant de type McPherson, un essieu arrière multibras, des jantes avant de 20 pouces (21 pouces à l’arrière) et une batterie NMC installée là où on trouvait précédemment le moteur à plat. Ces batteries alimentent un seul moteur électrique, envoyant sa puissance sur le seul train arrière via un classique blocage de différentiel électronique. Rien à voir, donc, avec des deux moteurs de la prochaine Alpine A110 de troisième génération qui fera office de concurrente directe. « On voulait garder une répartition des masses et des réactions proches de celles de nos voitures de sport thermiques », nous expliquent les communicants de la marque. Il faudra attendre l’année prochaine pour connaître tous les chiffres mais on estime la masse de l’auto aux environs des 1 500 kg et la puissance maximale à plus ou moins 500 chevaux sur la version de pointe de la gamme « régulière ». Seule information chiffrée pour l’instant : la répartition des masses 40/60 entre l’avant et l’arrière.

Et l’intérieur ? Contrairement à l’extérieur, nos exemplaires d’essai ne disposaient d’aucun camouflage à bord. Hélas, Porsche nous interdit en conséquence de vous le montrer. Je peux seulement vous dire que la planche de bord ressemble furieusement à celle d’une 992.2 (avec un traitement un peu plus épuré) et que la qualité de finition et l’ambiance s’approchent franchement de cette dernière. L’écart paraît même assez énorme avec l’intérieur de l’ancien 718 Boxster/Cayman, lui-même déjà proche de celui des Type 981 apparus en 2012.