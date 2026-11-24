Et le prix, au fait ? Sous les 100 000€ dans la version de base, nous précise-t-on, sachant que notre version d’essai de pointe (équipée d’un moteur plus puissant et du châssis Sport optionnel) devrait donc présenter une addition à six chiffres. A titre de comparaison, une 911 Carrera (394 chevaux) démarre actuellement à 141 500€ et l’ancien 718 Boxster (300 chevaux) demandait 58 850€ neuf en 2025. Avec 80 000€ de malus à ajouter en France en 2026 et 90 000€ normalement l’année prochaine…

Notre premier avis

Je ne retrouve évidemment pas l’extase mécanique absolue du 718 Spyder RS d’il y a trois ans et je pense que les gens de Porsche pourraient aller plus loin sur le volume sonore de ce « flat-six artificiel » dans l’habitacle pour flatter au maximum tous ceux qui ne juraient que par ce moteur de légende. Mais quand je repense au « scandale » dénoncé par les puristes il y a une décennie au moment de la sortie du 718 Boxster/Cayman à quatre cylindres, critiqué aussi bien pour sa sonorité que pour le manque de caractère de son moteur, je me demande si ce nouveau cabriolet plus confortable, plus performant et réellement excitant à piloter sur circuit ne pourrait pas les prendre par surprise sur cette technologie à laquelle ils refusent traditionnellement d'adhérer.

Il faudra attendre l’essai complet du modèle définitif pour se faire un avis plus tranché (commercialisation prévue au premier trimestre 2027), mais cette prise en main constitue effectivement une première occasion de se rassurer sur ce sujet si sensible : rien à voir avec un MG Cyberster à la sportivité toute relative, ce premier Boxster électrique semble en tout point conforme aux standards de Porsche en matière d'excellence dynamique et de plaisir ressenti au pilotage dans ses voitures de sport. Il va juste nous falloir un peu de temps et plus de roulage pour assimiler tout ça. Quelle époque étrange !