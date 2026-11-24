Une fois installé au volant de cet inédit cabriolet électrique, on se sent littéralement comme dans une 911 thermique. De la taille du volant jusqu’à la position de conduite en passant par les commandes, rien dans cet univers ne dépaysera l’habitué des Porsche à deux portes. Au moment de démarrer ce prototype (en appuyant sur un classique bouton), cependant, on ressent tout le poids de l’enjeu à l’idée d’essayer la première voiture de sport électrique d’une marque censée convaincre ses puristes… Dans un contexte où mêmes ses familiales à brancher plus grand public ne se sont pas assez vendues !

Les minutes d’après, tous les éléments de langage marketing faciles et pompeux laissent la place à une découverte pour le moins déroutante : cette voiture de sport électrique se conduit réellement comme une Porsche thermique. Pas une Taycan ou un Cayenne, non, mais bien comme une vraie voiture de sport fonctionnant avec de l’énergie fossile explosant dans des cylindres.

Dès les premiers mètres, la fausse sonorité de flat-six extraite de l’habitacle et du bruiteur extérieur contribue déjà à garder ses repères. Même remarque pour la boîte PDK simulée à palettes, autre artifice « inventé » par Hyundai sur le Ioniq 5 N que Porsche reprend ici à son compte. On égraine les rapports, on reste bloqué quelques dixièmes de seconde au « rupteur » juste pour voir puis on freine pour la première fois.

Ah, toutes les réactions de la voiture rappellent aussi les sensations vécues à bord des voitures de sport thermiques de la marque de Zuffenhausen : attaque de pédale de frein franche, direction assez lourde communiquant parfaitement sur l’état du train avant (elle serait proche des réglages de celle d’une 992.2 GTS), effet très sensible des roues arrière directrices et poupe encline à pivoter malgré un léger sous-virage sur les inscriptions trop gourmandes dans les virages les plus sinueux.

La poussée en ligne droite semble aussi plus intense que sur les 718 Boxster et Cayman les mieux armés (Spyder RS et GT4 RS), ce qui paraît logique quand on se rappelle à quel point leurs flat-six de rêve plafonnaient en accélération par rapport aux mécaniques de supercars modernes. Rien à voir, bien sûr, avec les familiales électriques actuelles de plus de 1 000 chevaux capables de se téléporter vers l’avant en humiliant toutes les supercars jusqu’au premier virage, mais on se situe davantage dans l’univers des 911 « cœur de gamme » que celui des anciens Boxster.

Tout ce qui suit, d’ailleurs, évoque les sensations d’une 911 moderne : une fois l’ESP relâché en mode Sport, la voiture devient plus vivante et combat encore mieux le sous-virage dans les portions sinueuses. Totalement instinctive et naturelle, la voiture paraît moins pointue que l’ancien Boxster Spyder RS : à la fois mobile, stable et très facile à appréhender quand on commence à pousser un peu (et à se rater parfois), elle donne l’impression d’une machine totalement compatible avec la conduite sur circuit.

Et passionnante à découvrir dans ce cadre, même une fois la « fausse boîte » désactivée pour laisser la place à un seul rapport de vitesse et une sonorité futuriste (remplaçant l’imitation du flat-six). Quand on cherche à hausser le rythme, d’ailleurs, le fait de supprimer le système E-Shift permet aussi de se concentrer davantage sur le pilotage (et sur le bouton du push to pass au volant dans les lignes droites pour ajouter de la puissance pendant quelques secondes). Sur un circuit aussi sinueux que celui de Majorque, en tout cas, la conduite « sans les palettes » ne rend pas du tout l’expérience ennuyeuse pour autant.

Et sur la route ? Et l'autonomie ?

Après l’essai au volant sur circuit, on bascule sur la route dans le siège passager. Une expérience particulièrement frustrante depuis le « mauvais » siège sur des routes parfaitement adaptées à ce cabriolet relativement compact, mais qui permet au moins de jauger un amortissement piloté et adaptatif (de série) plus conciliant que celui de l’ancien Boxster. Là encore, le compromis sur la route s’approche de celui des 911 actuelles.

Autre enseignement et même si les gens de Porsche nous précisent que ces chiffres restent provisoires et peuvent encore changer d’ici la commercialisation du modèle définitif, l’autonomie réelle devrait autoriser une autonomie réelle compatible avec de grosses balades. « On vise un rayon d’action similaire à celui des modèles thermiques de cette catégorie », nous a-t-on expliqué sur place. Estimons-la (au gros doit très mouillé) à environ 350 km en utilisation mixte et à plus de 100 kilomètres en conduite extrême, avec une batterie à 800 volts de tension qui se rechargera probablement très vite en courant continu.