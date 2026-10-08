La Mission S prépare l'arrivée de Porsche sur le terrain de Lamborghini, Ferrari et McLaren
La semaine prochaine, Porsche montrera une voiture très importante : la Mission S marquera son arrivée dans la catégorie des sportives les plus chères du marché, avec une motorisation thermique ultra-puissante au lieu de la technologie 100 % électrique de la précédente Mission X abandonnée depuis.
Porsche prévoit de devenir une marque encore plus haut de gamme, se préparant à vendre moins de voitures et à rendre chaque véhicule livré plus rentable. Pour cela, le constructeur allemand mise beaucoup sur ses futurs gros modèles de luxe : d’ici la fin de la décennie, un énorme SUV doit rejoindre la gamme au-dessus du Cayenne actuel (avec des motorisations électrifiées et un bloc thermique).
Mais la marque de Zuffenhausen prévoit aussi d’arriver dans une nouvelle catégorie, celle des super-sportives les plus chères du marché où évoluent Lamborghini (Revuelto), Ferrari (849 Testarossa) ou Aston Martin (Valhalla). Elle vient d’officialiser son développement à l’occasion des Capital Market Days et prévoit la révélation d'un concept-car le 15 octobre prochain pour en donner un premier aperçu.
La Mission S dévoilée le 15 octobre
Porsche montre en effet les premiers éléments vidéo sur la Mission S, un concept-car dont le design annoncera celui de sa future voiture de sport haut de gamme. Il faut pour l’instant se contenter d’images très peu révélatrices mais c’est une étape importante pour la marque : rappelons qu’en 2023, elle avait montré la Mission X qui était alors 100 % électrique et devait tester le public en vue d’une rivale à batteries des Ferrari F80 et autres McLaren W1 sur le terrain des vraies supercars.
La future version de série de la Mission S, elle, sera vraisemblablement un modèle de la gamme régulière de Porsche et non pas une supercar en série limitée : on parle d’un prix à environ 500 000€ et d’un moteur flat-huit très puissant (avec possiblement un degré d’électrification).
Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir cette Porsche Mission S en détail.
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