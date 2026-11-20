Comment stimuler sa rentabilité et revenir à la profitabilité ? En vendant des voitures encore plus chères, pardi ! Voilà la stratégie annoncée par Porsche ces dernières semaines pour faire repartir ses bénéfices après deux années compliquées où l’enseigne de Zuffenhausen a vu baisser ses marges d’une façon vertigineuse.

Outre une réduction des capacités de production et un focus sur les modèles très haut de gamme (ce qui n’empêchera pas Porsche de proposer une nouvelle voiture de sport électrique « d’entrée de gamme » et un équivalent thermique du Macan électrique), le constructeur va s’attaquer à un segment inédit : celui des super-sportives les plus puissantes et exclusives du marché, où évoluent les Lamborghini Revuelto et autres Ferrari 849 Testarossa.

A petite vitesse sur la Nordschleife

Ce projet est officiellement annoncé par la Mission S, dont le design donne un aperçu de celui de la future voiture de sport haut de gamme de Porsche. Et cette Mission S a été vue sur la Nordschleife, ce grand circuit allemand régulièrement utilisé par la marque pour prouver l’efficacité de ses autos.

Sauf qu’ici, pas question de « claquer un temps » : il s’agit d’un simple shooting photo et vidéo. Dans l’état actuel, cette Mission S n’est de toute façon qu’un concept-car roulant et n’est donc pas capable de développer des performances de pointe. Mais la sonorité de ce véhicule est tout de même assez intéressante à écouter. Pour rappel, la voiture de série pourrait disposer d’un flat-huit sous son capot arrière…