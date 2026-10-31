Quand Serge Bellu ne collabore pas à Caradisiac, il écrit des bibles, ou plutôt des ouvrages aussi complets, essentiels et indispensables que ce Porsche 911 l’anthologie. Ce n’est pas le premier livre qu’il consacre au coupé allemand, et d’ailleurs celui-ci est une réédition revue et augmentée de son ouvrage de 2022, mais l’homme en a toujours sous le pied.

Avant tout une histoire d’hommes

Il nous fait toujours découvrir de nouvelles facettes de l’incroyable auto, de nouvelles anecdotes et nous fait rencontrer de nouveaux personnages. Car l’automobile en général, et la 911 en particulier, est avant tout une histoire d’hommes, notamment d’ingénieurs ou de designers et dieu sait que Serge Bellu, qui est aussi dessinateur et excellent illustrateur, se sent proche de ceux qui, d’un coup de crayon, savent créer une ligne qui deviendra une voiture.

De Ferdinand « Butzi » Porsche à Harm Lagaay en passant par Anatole Lapine, il dresse le portrait de ceux qui ont façonné l’intemporelle de Zuffenhausen, et l’ont fait évoluer pendant 5 décennies. Leur œuvre, ou plutôt leurs œuvres, puisque la 992 actuelle est la huitième génération, nous est livrée comme le journal intime de ce demi-siècle de création, de la genèse de l’aventure, de 1963 à 1967, à celle d’aujourd’hui. Huit étapes et huit histoires façon Bellu, avec la précision du personnage, et les petites histoires qui viennent se nicher à côté de la grande.

Cetta saga ne fait bien entendu aucunement l’impasse sur les séries spéciales, les RS, les Turbo, la 959 ou les Targa. On découvre aussi, parmi les rares concept cars de la marque, la très étrange Panamericana de 1989, conçue à l’occasion des 80 ans du patriarche Ferry Porsche.

Une ligne claire pour un mythe

Au long des 320 pages de l’ouvrage, on découvre, ou l’on redécouvre, qu’une auto, lorsque son dessin est aussi simple que fluide, traverse mieux les époques que n’importe quel modèle au dessin torturé.

Même ceux qui collectionnent le mythe 911, ou se passionnent pour lui et pensent le connaître jusqu’au bout de la ligne claire de sa carrosserie, en sauront encore plus sur l’auto qu’ils admirent, parce qu’il est signé Serge Bellu, et quand un mythe nous raconte un autre mythe, on le lit de bout en bout, sans le lâcher.