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Porsche 356

La limousine la plus mignonne du monde porte un badge Porsche

Dans Rétro / News rétro

Adrien Raseta

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Une Porsche 356 de 1953 transformée en limousine à quatre portes, ça existe. La preuve avec cet exemplaire unique doté d’un habitacle digne d’une voiture de luxe. Une auto aujourd’hui proposée aux enchères aux États-Unis.

La limousine la plus mignonne du monde porte un badge Porsche

Certains collectionneurs se contentent de louer une limousine pour le mariage de leur fille. John Dixon a préféré faire transformer une Porsche 356 de 1953 en véritable voiture de maître ! Réalisée en 2001 par le préparateur Don Boeke, cette création extravagante est aujourd’hui proposée aux enchères sur la plateforme Bring a Trailer.

Pour obtenir ce résultat, l’artisan a associé deux châssis de 356 avant d’allonger considérablement la carrosserie entre les deux morceaux. Deux portes arrière à ouverture antagoniste donnent accès à un immense compartiment séparé du conducteur par une vitre. À bord, stores vénitiens, repose-pieds, boiseries et emplacements pour les flûtes de champagne composent une ambiance digne d’une luxueuse Rolls-Royce.

La limousine la plus mignonne du monde porte un badge Porsche

Une Porsche qui prend son temps

Sous le capot arrière, le quatre cylindres à plat 1,6 litre proviendrait d’une Porsche 912. Modifié avec de nouveaux pistons, carburateurs et arbre à cames, il entraîne les roues par une boîte manuelle à quatre rapports. De quoi envoyer aux roues 90 chevaux tandis que quatre tambours se chargent du freinage. Un ensemble rétro et très attachant.

La limousine la plus mignonne du monde porte un badge Porsche
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