Certains collectionneurs se contentent de louer une limousine pour le mariage de leur fille. John Dixon a préféré faire transformer une Porsche 356 de 1953 en véritable voiture de maître ! Réalisée en 2001 par le préparateur Don Boeke, cette création extravagante est aujourd’hui proposée aux enchères sur la plateforme Bring a Trailer.

Pour obtenir ce résultat, l’artisan a associé deux châssis de 356 avant d’allonger considérablement la carrosserie entre les deux morceaux. Deux portes arrière à ouverture antagoniste donnent accès à un immense compartiment séparé du conducteur par une vitre. À bord, stores vénitiens, repose-pieds, boiseries et emplacements pour les flûtes de champagne composent une ambiance digne d’une luxueuse Rolls-Royce.

Une Porsche qui prend son temps

Sous le capot arrière, le quatre cylindres à plat 1,6 litre proviendrait d’une Porsche 912. Modifié avec de nouveaux pistons, carburateurs et arbre à cames, il entraîne les roues par une boîte manuelle à quatre rapports. De quoi envoyer aux roues 90 chevaux tandis que quatre tambours se chargent du freinage. Un ensemble rétro et très attachant.