La limousine la plus mignonne du monde porte un badge Porsche
Une Porsche 356 de 1953 transformée en limousine à quatre portes, ça existe. La preuve avec cet exemplaire unique doté d’un habitacle digne d’une voiture de luxe. Une auto aujourd’hui proposée aux enchères aux États-Unis.
Certains collectionneurs se contentent de louer une limousine pour le mariage de leur fille. John Dixon a préféré faire transformer une Porsche 356 de 1953 en véritable voiture de maître ! Réalisée en 2001 par le préparateur Don Boeke, cette création extravagante est aujourd’hui proposée aux enchères sur la plateforme Bring a Trailer.
Pour obtenir ce résultat, l’artisan a associé deux châssis de 356 avant d’allonger considérablement la carrosserie entre les deux morceaux. Deux portes arrière à ouverture antagoniste donnent accès à un immense compartiment séparé du conducteur par une vitre. À bord, stores vénitiens, repose-pieds, boiseries et emplacements pour les flûtes de champagne composent une ambiance digne d’une luxueuse Rolls-Royce.
Une Porsche qui prend son temps
Sous le capot arrière, le quatre cylindres à plat 1,6 litre proviendrait d’une Porsche 912. Modifié avec de nouveaux pistons, carburateurs et arbre à cames, il entraîne les roues par une boîte manuelle à quatre rapports. De quoi envoyer aux roues 90 chevaux tandis que quatre tambours se chargent du freinage. Un ensemble rétro et très attachant.
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