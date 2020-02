Il restaure des miniatures en piteux état

Les vidéos montrant des restaurations diverses et variées cartonnent sur les réseaux sociaux et les plateformes comme Youtube. La preuve avec la chaîne de MrRescue ayant déjà presque 26 millions de vues et 244 000 abonnés avec seulement 13 publications.

Le concept est simple : remettre à neuf des voitures miniatures en piteux état. Les véhicules se présentent avec de la rouille, des vitres cassées, des jantes tordues, des pièces manquantes et de la peinture défraîchie. L'artiste filme alors le processus de restauration dans sa globalité avec des zooms sur les étapes les plus importantes. Détail intéressant : les autos affichent une présentation initiale assez similaire. MrRescue se charge sans aucun doute lui-même de les dégrader avant de les refaire.

Cette petite astuce n'enlève rien au plaisir de voir ces miniatures reprendre vie. Bugatti EB110, Mitsubishi Eclipse tunée, Toyota Supra MKIV, Mercedes SL, Porsche 356, Land Rover Defender, Nissan GT-R, Ferrari F430, Lamborghini Murcielago et Maserati GranCabrio sont de la partie.