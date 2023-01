Pilier fondateur de l’histoire de Porsche, la 356 a été commercialisée entre 1948 et 1965. Cette sportive légère à l’approche minimaliste s’est distinguée sur les circuits du monde entier et fut saluée pour ses qualités routières. Elle a même fait du rallye. Mais de là à la qualifier de tout-terrain, il y a une limite que la petite équipe du Valkyrie Racing n’a pas hésité à franchir allègrement.

Rétromobile 2023 : Porsche 356 Valkyrie, un monstre inarrêtable

Depuis 2017, la structure montée par Renée Brinkerhoff s’est fixée comme objectif de participer aux rallyes les plus exigeants du monde avec une Porsche 356 préparée pour. Elle est allée ainsi en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et jusqu’en Océanie. Puis carrément en Antarctique, pour y rouler sur une épreuve d’une longueur de 356 miles (soit 572 kilomètres). Voilà pourquoi cette étrange 356 possède un châssis modifié et de véritables chenilles à neige.

32 000 kilomètres plus tard

Au total, la Porsche 356 de l’équipe Valkyrie a parcouru quelques 32 000 kilomètres lors de son périple fou aux quatre coins du monde. Au passage, l’équipe a récolté des dons pour lutter contre le trafic d’enfants. Sa création sera visible dans les allées du salon.