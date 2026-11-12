Cette machine Porsche fait le café contre 7 300 euros

Chez Porsche, même la pause-café peut coûter le prix d’une voiture d’occasion. Après une première machine à expresso en rupture de stock en huit heures, le constructeur allemand récidive avec La Marzocco et une édition spéciale inspirée de la mythique 911 Carrera RS 2.7.

Basée sur la Linea Micra, cette cafetière à 5 790 euros reprend les couleurs de la sportive, ses inscriptions RS et 2.7, ainsi que son célèbre aileron « queue de canard » intégré au repose tasses. Trois livrées sont proposées, dont une blanche et bleue à 150 exemplaires pour l’Allemagne exclusivement. Les autres versions sont limitées à 911 unités chacune.

Un moulin optionnel

Sous cette carrosserie miniature se cachent un réservoir de deux litres, un porte-filtre modulable et une application permettant de régler la température ou de programmer l’extraction. Un moulin assorti facturé 1 550 euros porte l’ensemble à 7 300 euros. Pour compléter l’ensemble, Porsche propose même des serviettes et des tasses.