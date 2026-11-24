Outre le fait de passer au crible les pneumatiques et les sièges auto, le TCS (Touring Club Suisse) s’intéresse également aux porte-skis. Coffres montés sur toit ou sur l’attelage, systèmes mécaniques ou magnétiques, l’organisme pointe les meilleurs modèles, mais aussi ceux qu’il convient d’éviter. En plus de l’aspect sécuritaire, la surconsommation a été mesurée.

Selon le TCS, le coffre sur attelage Thule Arcos Box XL est le meilleur accessoire pour transporter vos skis : « Il a résisté au crash-test à 30 km/h sans présenter de dommages visibles et n’a entraîné aucune surconsommation mesurable lors du test. » De plus, il est capable d’accueillir jusqu’à dix paires de skis ou cinq planches. En revanche, il faut composer avec un poids à vide élevé, près de 30 kg, une longueur limitée (skis de 1,80 m maximum) et son prix a de quoi refroidir : 1 099 € !

Spécialiste en matière d’accessoires, il n’est pas étonnant de voir Thule de nouveau récompensé avec le porte-skis Snow Pack M et le coffre de toit Motion 3 XL, facturés respectivement 229 € et 929 €. Avec le Tow Car Cerler, ils obtiennent la mention « très recommandé ». À noter que le premier ne permet que de transporter des skis ou des snowboards, tandis que le second est plus polyvalent. Plus volumineux, il faut aussi prendre en compte son stockage.

Par ailleurs, le coffre enroulable Werollit reçoit lui aussi la mention « très recommandé », mais le TCS précise que son montage « s’est révélé laborieux », qu’il n’est pas compatible avec toutes les barres de toit et qu’il n’offre pas de protection efficace contre le vol.

Dernier du classement, le porte-skis magnétique Menabo Aconcagua atteint la mention « recommandé ». Toutefois, il n’a pas résisté au crash-test à 30 km/h puisqu’il s’est détaché ! Clairement, cet équipement plutôt bon marché est à éviter, sans oublier qu’il est limité à une vitesse maximale de 100 km/h. Au final, le TCS recommande de privilégier les systèmes de transport à fixation mécanique, installés sur des barres de toit ou sur un dispositif d’attelage.

Une surconsommation allant jusqu’à 33 %

Le budget, la possibilité de stockage et bien sûr la sécurité sont des critères importants. Toutefois, la surconsommation que génèrent ces équipements n’est pas pour autant à mettre de côté, surtout à la vue des chiffres enregistrés lors du test : « Alors qu’aucune surconsommation n’a été constatée avec le coffre arrière, celle-ci atteignait 9 % avec le porte-skis monté sur le dispositif d’attelage. Les deux coffres de toit ont entraîné une augmentation de la consommation de respectivement 19 et 22 %. La surconsommation la plus élevée a été enregistrée avec le porte-skis classique installé sur le toit, atteignant 33 %. »

Si vous possédez une voiture électrique, le besoin en énergie demandée par le porte-skis, en plus du chauffage de l’habitacle combiné aux basses températures extérieures, fera fondre comme neige au soleil votre autonomie.

Les conseils pour un transport sûr :