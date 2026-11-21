Vous faites partie de ceux qui voient rouge quand un vélo grille le feu sous votre nez ? Vous allez adorer la suite. Ou la détester.

Imaginez la scène. Un cycliste file dans la City, le feu passe à l’orange, il juge que ça passe (ça ne passe pas). Un policier l’arrête. Et au lieu de dégainer le carnet à souches, il lui désigne une tonnelle et un écran au bord de la route.

Bienvenue dans le « Sin Bin ».

Le banc de touche, version vélo

Depuis le 14 octobre, la police de la City de Londres propose aux cyclistes pris en flagrant délit de franchissement de feu rouge une alternative à l’amende forfaitaire de 50 £ : regarder un court film de sensibilisation dans une « time out zone ». Le nom vient du rugby, où le « sin bin » désigne le banc des pénalités. Un carton jaune, dix minutes de réflexion, et retour sur le terrain.

Le dispositif est installé près de Bank Junction. Le film montre ce que coûte une conduite dangereuse : le témoignage d’un cycliste percuté par un bus, et surtout le quotidien des piétons aveugles et malvoyants face aux vélos qui ne s’arrêtent pas aux feux.

Précision importante : ce n’est pas un droit. Les policiers choisissent au cas par cas et le carnet reste dans la poche, prêt à être dégainé.

Plus de vélos, plus d’infractions

Si Londres en arrive là, c’est que les chiffres ont bondi dans les deux sens. Le trafic cycliste dans la City a progressé de 50 % entre 2022 et 2024, et il a continué de grimper depuis. Les amendes aussi : 1 315 dressées aux cyclistes sur l’exercice 2025-2026, contre 643 l’année précédente, soit le double.

Un chiffre à prendre avec des pincettes, cela dit. L’exercice 2024-2025 était une année creuse : l’année d’avant, 1 229 cyclistes avaient déjà été verbalisés. Mais c’est peut-être justement ce bond spectaculaire sur un an qui a poussé la police à tenter autre chose que le carnet à souches. D’autres réponses étaient peut-être possibles, mais celle-ci a le mérite d’être originale.

Il y a plus de cyclistes, donc plus de cyclistes qui font n’importe quoi. C’est mathématique. Et pour une fois, les automobilistes qui râlent n’ont pas tort : griller un feu rouge à vélo crée du désordre et surtout peut mettre en danger des personnes malvoyantes (par exemple), ou des piétons voyant le feu vert et traversant sans tourner la tête, un vélo étant silencieux.

La police londonienne n’en est pas à son coup d’essai. En avril, elle avait déjà organisé une opération où les cyclistes pris en faute pouvaient échanger avec des personnes aveugles ou malvoyantes. Le Sin Bin prolonge la démarche.

Le cinéma, ça marche ?

Personne n’en sait rien. La police n’a communiqué aucun bilan permettant d’évaluer l’efficacité de la mesure. On est donc au stade de la belle intention et de la jolie vidéo pour les réseaux sociaux (ça, au moins, c’est fait).

L’idée a quand même un mérite : elle traite le cycliste comme un usager adulte capable de comprendre ce qu’il fait, pas comme un nuisible à verbaliser. Remplacer 50 £ par deux minutes de témoignages, c’est parier que la honte et l’empathie éduquent mieux que le portefeuille. Sur un public qui roule tous les jours, le pari se prend. De là à se tenir, c’est une autre histoire.

Et pour les automobilistes ?

C’est là que le dispositif devient vraiment intéressant. Si le court-métrage de prévention est une bonne idée pour le cycliste qui grille un feu, il l’est au moins autant pour l’automobiliste qui frôle un vélo en le doublant, ou qui se gare « deux minutes » sur une piste cyclable. Le cycliste londonien regarde un film sur les dégâts qu’il peut causer. On aimerait voir celui qu’on projetterait aux conducteurs.

Parce que de ce côté-ci de la Manche, sur douze mois, 256 cyclistes sont morts sur les routes. Le Sin Bin a au moins le mérite de rappeler une chose simple : la sécurité se joue des deux côtés du pare-brise. Encore faut-il que chacun accepte de passer sous la tonnelle.