Vous n’aimez pas les Opel, pourtant cette Astra est une excellente affaire

L’Astra, c’est un peu le numéro gagnant d’Opel. Depuis la première génération, lancée en 1991, elle s’est vendue par paquets de 100 000 chaque année, et cela vaut pour la 3e génération, codée H, lancée en avril 2004. Entièrement redessinée face à sa devancière, elle conserve les mêmes principes techniques, traction, essieu arrière de torsion.

Bien accueillie, l’Opel se décline dès la fin de l’année en un coupé GTC à la carrosserie spécifique. Celle-ci peut même se doter d’un original pare-brise panoramique, se poursuivant jusqu’aux places arrière. De plus, sous le capot, on trouve une très belle gamme de moteurs, dont un 2,0 l turbo, proposé en 170 ch et 200 ch.

Deux finitions sont au programme, Sport et Cosmo, la première se réservant au 170 ch. Elle est pourtant déjà fournie : clim auto, jantes alu et régulateur de vitesse sont de série. Pour 22 700 €, soit 31 250 € actuels selon l’Insee, on n’est pas volé !

Surtout que, malgré le poids élevé (1 365 kg), les performances sont élevées : 220 km/h au maxi. De quoi concurrencer efficacement la Renault Mégane 2.0 GT. Evidemment, avec 234 km/h, la 200 ch est plus rapide mais, uniquement proposée en Cosmo, elle est plus chère, et cible plutôt la VW Golf V GTI.

De série, elle offre en sus les xénons, la sellerie mixte cuir/tissu, et même l’amortissement piloté ! Tout ça pour 26 830 €, soit 37 600 € actuels selon l’Insee. Mode du diesel obligé, ces versions essences ne seront pas très demandées en France. En 2007, l’Astra bénéficie d’un léger restylage, qui s’accompagne d’un remaniement mécanique.

Comme l’OPC est là pour remplir la case performance, un nouveau bloc vient remplacer le 2,0 l turbo 170-200 ch : un 1,6 l de 180 ch, qui l’emmène à 223 km/h, tout en consommant moins. Ce bloc anime aussi l’original Meriva OPC. En 2010, l’Opel Astra H quitte la scène, remplacée par la J, au look plus fluide.

Combien ça coûte ?

Vraiment pas cher. Comptez 3 500 € pour une 170 ch ou une 180 ch en très bon état (mais affichant près de 200 000 km). A 150 000 km, on comptera plutôt 4 500-5 000 €, alors que pour passer sous les 100 000 km, on devra tabler sur 6 000 €. Bien plus rare, la 200 ch débute à 6 000 €.

Quelle version choisir ?

Le meilleur rapport prix/fiabilité revient à la 2,0 l 170 ch, donc ce sera celle à privilégier.

Les versions collector

Aucune en particulier. Peut-être qu’une 200 ch Cosmo toit panoramique très faiblement kilométrée a un avenir en collection, mais cela demeure incertain.

Que surveiller ?

Du point de vue mécanique, les moteurs 2,0 l sont très costauds s’ils ont été bien entretenus (comme toujours). Cela passe par un changement de courroie de distribution avant 120 000 km. Le 1.6 est un peu plus sensible à l’usage qui en est fait : trop sollicité à froid, ou arrêté trop vite après avoir été utilisé durement, il peut souffrir de son piston numéro 4, qui se perce. Mais les exemplaires soignés atteignent de gros kilométrages sans soucis majeurs.

A surveiller également, les bobines et le boîtier de gestion électronique, à cause de fuite d’huile qui le corrompent. Le vrai point faible de ces Astra, c’est la boîte de vitesses M32. Certaines ont cassé aux alentours de 100 000 km, en cause, les roulements, par défaut de lubrification. D’autres endurent sans encombres plus de 150 000 km. Une bonne vidange à 80 000 km semble judicieuse, même si des utilisateurs recommandent le changement préventif des roulements. Si le levier bouge sous les variations de charge en 5e et 6e, rapports sur lesquels un bruit se fait entendre, la boîte est réparer (2 000 € au bas mot).

Dommage, car tant la carrosserie que l’habitacle de l’Astra vieillissent bien, même si le ciel de toit a tendance à s’avachir, alors que le boîtier CIM peut générer des soucis électroniques du côté du tableau de bord (un rappel a eu lieu).

Sur la route

A bord de l’Astra 200 ch, on est surpris par l’aspect massif de la planche de bord, mais la finition, l’ergonomie et la position de conduite s’avèrent de bon niveau. Le moteur, d’une sonorité banale, surprend tout de même par sa souplesse. Ensuite, il séduit par son punch sur les rapports intermédiaires, même si la boîte tirant un peu long laissera un léger avantage sur ce point à la Golf GTI.

Corollaire, le 4-cylindres tourne lentement sur autoroute. Dynamiquement l’Astra GTC profite d’une assiette abaissée de 15 mm face à la berline, ce qui la rend plus rigoureuse. Très saine, elle ne vous prendra jamais en défaut, et en conduite active, elle se montre efficace. En mode Sport, elle gagne encore en compétence, mais à la limite, l’amortissement semble insuffisant et la motricité vite prise en défaut. En clair, l’Astra 200 ch est plus GT que GTI, ce qui se traduit par un bon confort. Côté conso, tablez sur 9,0 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Opel Astra GSI 16v (1991 – 1994)

L’Opel Astra première du nom remplace la Kadett dès 1991. En version GSI, elle en récupère l’excellent 2,0 l atmo à 16 soupapes C20XE, ramené à 150 ch… ce qui ne change pas grand-chose à son tempérament. Considéré comme l’un des tous meilleurs blocs de sa catégorie à l’époque, il confère à l’Astra GSI de bien belles performances puisqu’elle frôle les 220 km/h.

Dommage tout de même que malgré la présence d’un antipatinage, le train avant manque totalement de rigueur en conduite sportive. L’Astra GSI est retirée en 1994, quand un bloc 1.8 de 136 ch remplace le 2.0, bien plus performant. A partir de 6 000 €.

Opel Astra H GTC Turbo (2005) : la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 200 ch à 5 400 tr/min

Couple : 262 Nm à 4 200 tr/min

Poids : 1 365 kg

Vitesse maxi : 234 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,8 secondes (donnée constructeur)

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