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Opel Astra 3 Gtc

Voiture plaisir à petit prix

Vous n’aimez pas les Opel, pourtant cette Astra est une excellente affaire

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

15  

En faillite totale d’image, Opel a pourtant proposé des modèles attractifs, comme l’Astra H GTC turbo, alliant style et bel agrément de conduite. Le tout pour un prix plancher. Le moment d’aller au-delà de ses préjugés en prenant ses précautions…

Vous n’aimez pas les Opel, pourtant cette Astra est une excellente affaire

L’Astra, c’est un peu le numéro gagnant d’Opel. Depuis la première génération, lancée en 1991, elle s’est vendue par paquets de 100 000 chaque année, et cela vaut pour la 3e génération, codée H, lancée en avril 2004. Entièrement redessinée face à sa devancière, elle conserve les mêmes principes techniques, traction, essieu arrière de torsion.

Bien accueillie, l’Opel se décline dès la fin de l’année en un coupé GTC à la carrosserie spécifique. Celle-ci peut même se doter d’un original pare-brise panoramique, se poursuivant jusqu’aux places arrière. De plus, sous le capot, on trouve une très belle gamme de moteurs, dont un 2,0 l turbo, proposé en 170 ch et 200 ch.

Dès le salon de Genève 2003, l'Opel GTC Concept annonce précisément  l'Astra GTC qui sortira fin 2004.
Dès le salon de Genève 2003, l'Opel GTC Concept annonce précisément  l'Astra GTC qui sortira fin 2004.

Deux finitions sont au programme, Sport et Cosmo, la première se réservant au 170 ch. Elle est pourtant déjà fournie : clim auto, jantes alu et régulateur de vitesse sont de série. Pour 22 700 €, soit 31 250 € actuels selon l’Insee, on n’est pas volé !

Surtout que, malgré le poids élevé (1 365 kg), les performances sont élevées : 220 km/h au maxi. De quoi concurrencer efficacement la Renault Mégane 2.0 GT. Evidemment, avec 234 km/h, la 200 ch est plus rapide mais, uniquement proposée en Cosmo, elle est plus chère, et cible plutôt la VW Golf V GTI.

Présentée au Mondial de Paris 2004 et commercialisée début 2005, l'Opel Astra GTC bénéficie d'une carrosserie sensiblement différente de celle de la berline 5 portes.
Présentée au Mondial de Paris 2004 et commercialisée début 2005, l'Opel Astra GTC bénéficie d'une carrosserie sensiblement différente de celle de la berline 5 portes.

De série, elle offre en sus les xénons, la sellerie mixte cuir/tissu, et même l’amortissement piloté ! Tout ça pour 26 830 €, soit 37 600 € actuels selon l’Insee. Mode du diesel obligé, ces versions essences ne seront pas très demandées en France. En 2007, l’Astra bénéficie d’un léger restylage, qui s’accompagne d’un remaniement mécanique.

Comme l’OPC est là pour remplir la case performance, un nouveau bloc vient remplacer le 2,0 l turbo 170-200 ch : un 1,6 l de 180 ch, qui l’emmène à 223 km/h, tout en consommant moins. Ce bloc anime aussi l’original Meriva OPC.  En 2010, l’Opel Astra H quitte la scène, remplacée par la J, au look plus fluide.

Poupe très dynamique pour l'Opel Astra GTC en 2005. Mais l'ouverture du coffre demeure très étroite.
Poupe très dynamique pour l'Opel Astra GTC en 2005. Mais l'ouverture du coffre demeure très étroite.

Combien ça coûte ?

Vraiment pas cher. Comptez 3 500 € pour une 170 ch ou une 180 ch en très bon état (mais affichant près de 200 000 km). A 150 000 km, on comptera plutôt 4 500-5 000 €, alors que pour passer sous les 100 000 km, on devra tabler sur 6 000 €. Bien plus rare, la 200 ch débute à 6 000 €.

Début 2007, l'Ope Astra GTC bénéficie d'un très léger restylage, touchant notamment à la grille de calandre. Ici avec le pare-brise panoramique.
Début 2007, l'Ope Astra GTC bénéficie d'un très léger restylage, touchant notamment à la grille de calandre. Ici avec le pare-brise panoramique.

Quelle version choisir ?

Le meilleur rapport prix/fiabilité revient à la 2,0 l 170 ch, donc ce sera celle à privilégier.

Peu de changements à l'arrière de l'Opel Astra GTC en 2007.
Peu de changements à l'arrière de l'Opel Astra GTC en 2007.

Les versions collector

Aucune en particulier. Peut-être qu’une 200 ch Cosmo toit panoramique très faiblement kilométrée a un avenir en collection, mais cela demeure incertain.

Le moteur 2,0 l turbo de l'Opel Astra GTC est très fiable, mais gare à la boîte.
Le moteur 2,0 l turbo de l'Opel Astra GTC est très fiable, mais gare à la boîte.

Que surveiller ?

Du point de vue mécanique, les moteurs 2,0 l sont très costauds s’ils ont été bien entretenus (comme toujours). Cela passe par un changement de courroie de distribution avant 120 000 km. Le 1.6 est un peu plus sensible à l’usage qui en est fait : trop sollicité à froid, ou arrêté trop vite après avoir été utilisé durement, il peut souffrir de son piston numéro 4, qui se perce. Mais les exemplaires soignés atteignent de gros kilométrages sans soucis majeurs.

A surveiller également, les bobines et le boîtier de gestion électronique, à cause de fuite d’huile qui le corrompent. Le vrai point faible de ces Astra, c’est la boîte de vitesses M32. Certaines ont cassé aux alentours de 100 000 km, en cause, les roulements, par défaut de lubrification. D’autres endurent sans encombres plus de 150 000 km. Une bonne vidange à 80 000 km semble judicieuse, même si des utilisateurs recommandent le changement préventif des roulements. Si le levier bouge sous les variations de charge en 5e et 6e, rapports sur lesquels un bruit se fait entendre, la boîte est réparer (2 000 € au bas mot).

Dommage, car tant la carrosserie que l’habitacle de l’Astra vieillissent bien, même si le ciel de toit a tendance à s’avachir, alors que le boîtier CIM peut générer des soucis électroniques du côté du tableau de bord (un rappel a eu lieu).

Sûre et rapide, l'Opel Astra GTC 2.0 200 ch offre un bel agrément de conduite, même si le sport n'est pas son fort.
Sûre et rapide, l'Opel Astra GTC 2.0 200 ch offre un bel agrément de conduite, même si le sport n'est pas son fort.

Sur la route

A bord de l’Astra 200 ch, on est surpris par l’aspect massif de la planche de bord, mais la finition, l’ergonomie et la position de conduite s’avèrent de bon niveau. Le moteur, d’une sonorité banale, surprend tout de même par sa souplesse. Ensuite, il séduit par son punch sur les rapports intermédiaires, même si la boîte tirant un peu long laissera un léger avantage sur ce point à la Golf GTI.

Présentation sérieuse et bonne finition pour l'Opel Astra GTC turbo, ici en 2006. Le GPS est en option, ce dont on se passe allègrement à l'heure actuelle, le système étant dépassé.
Présentation sérieuse et bonne finition pour l'Opel Astra GTC turbo, ici en 2006. Le GPS est en option, ce dont on se passe allègrement à l'heure actuelle, le système étant dépassé.

Corollaire, le 4-cylindres tourne lentement sur autoroute. Dynamiquement l’Astra GTC profite d’une assiette abaissée de 15 mm face à la berline, ce qui la rend plus rigoureuse. Très saine, elle ne vous prendra jamais en défaut, et en conduite active, elle se montre efficace. En mode Sport, elle gagne encore en compétence, mais à la limite, l’amortissement semble insuffisant et la motricité vite prise en défaut. En clair, l’Astra 200 ch est plus GT que GTI, ce qui se traduit par un bon confort. Côté conso, tablez sur 9,0 l/100 km en moyenne.

 

L’alternative youngtimer

Opel Astra GSI 16v (1991 – 1994)

Principale qualité de l'Opel Astra GSI 16v ? Son moteur de 150 ch, débordant à la fois de santé et des capacités du train avant...
Principale qualité de l'Opel Astra GSI 16v ? Son moteur de 150 ch, débordant à la fois de santé et des capacités du train avant...

L’Opel Astra première du nom remplace la Kadett dès 1991. En version GSI, elle en récupère l’excellent 2,0 l atmo à 16 soupapes C20XE, ramené à 150 ch… ce qui ne change pas grand-chose à son tempérament. Considéré comme l’un des tous meilleurs blocs de sa catégorie à l’époque, il confère à l’Astra GSI de bien belles performances puisqu’elle frôle les 220 km/h.

Dommage tout de même que malgré la présence d’un antipatinage, le train avant manque totalement de rigueur en conduite sportive. L’Astra GSI est retirée en 1994, quand un bloc 1.8 de 136 ch remplace le 2.0, bien plus performant. A partir de 6 000 €.

Opel Astra H GTC Turbo (2005) : la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3
  • Alimentation : injection, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle, traction
  • Puissance : 200 ch à 5 400 tr/min
  • Couple : 262 Nm à 4 200 tr/min
  • Poids : 1 365 kg
  • Vitesse maxi : 234 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 7,8 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces d'Opel Astra H GTC Turbo, rendez-vous sur le site de La Centrale.

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Avis Opel Astra 3 Gtc

15,2 /20

Astra 3 Gtc III GTC 1.9 CDTI 120 COSMO (2006)

Par Marie240409 le 22/01/2021

Gros coup de coeur a l'achat,même si je suis la 3eme main avec un achat a 160000kmOn va commencer par le positif,très belle voiture et finition bien sympa, agréable a conduire même si c'est légèrement raide,tient la route et un jolie coffreMaintenant les bémolLa vision arrière qui est assez étroite en comparaison d'une autre voitureLe prix exorbitant des réparations,on m'avait prévenue,Opel c'est chère !Une durite de turbo et un soucis de démarrage a froid qui est du au transpondeur de clef a 190000kmUn embrayage a 230000km Je me sépare de cette voiture non sans regret, j'espère trouver aussi bien !

15,8 /20

Astra 3 Gtc III GTC 1.6 115 SPORT TWINPORT (2007)

Par §Azz533UO le 05/03/2020

Très bonne voiture dans l'ensemble. Elle a assez de puissance pour commencer a se faire plaisir.Cependant sur national elle consomme environ 7L mais des lors que l'on rentre en ville les consommation s'envole jusque 12L en ayant le pied léger.Néanmoins elle est très agréable à conduire sur tout type de route.Elle a un style qui est tout de même agréable avec une touche d'agressivité.

14,4 /20

Astra 3 Gtc III GTC 1.9 CDTI 120 COSMO (2006)

Par §bla253dG le 05/12/2018

J'ai acheté cette voiture en 2010 (4ans) a 150000 km. Esthétiquement j'adore une coupe très belle qui passe encore très bien aujourd'hui.A 180000 km casse volant moteur changement volant moteur et embrayage grosse facture 2000e ensuite plus aucun probleme juste entretien habituel vidange pneu freins etc.. Courroie changée a 250000 km je m'en suis séparé a 300000 km elle roulait encore tres bien.Bonne tenue de route sans faire le dingue sinon elle glisse du train avant Bon moteur assez puissantConsommation moyenne 6.5l/100

10,4 /20

Astra 3 Gtc III GTC 1.7 CDTI 125 FAP SPORT (2008)

Par §Ism031yv le 18/02/2018

J’ai acquis cette voiture suite à un coup de cœur Malheureusement j’ai eu trop de soucis Fap qui s’encrasse tous les 500 kms Voiture inconfortable, suspension trop ferme voir dur et « tape cul » Trop de frais mécanique ( volant moteur + embrayage, barre stabilisatrice, roulement boîte à vitesse, électrovanne turbo ) enfin bref, tout tombe en lambeau sur toute la voiture été il est difficile de savoir où donner de la tête parmi toutes ces pannes qui surgissent Réparations trop coûteuse

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