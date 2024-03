VW Golf 8 ou Seat Leon 4 en occasion : laquelle est la meilleure ?

Depuis 1986, Seat fait partie du groupe Volkswagen, et les modèles espagnols ont petit à petit intégré des éléments allemands, au niveau des moteurs, des trains roulants, de l'électronique. Au niveau de tout ce qui ne se voit pas, en somme. Pour ce qui se voit, le look, le dessin de l'habitacle, la marque garde son autonomie. Et un slogan "Auto emocion" qui laisse toujours à penser que les modèles Seat auront un petit supplément d'âme par rapport aux modèles VW, plus sobres depuis toujours.

La marque "fille" est aussi positionnée un bon cran, voire deux, en dessous de Volkswagen en matière de tarifs, et c'est ce qui justifie aussi ce comparatif occasion au sein du même groupe.

Déjà en 2013, lorsque la 3e génération de Leon sort, on constate qu'elle reprend de plus en plus d'éléments de la Golf 7, sur laquelle elle se base. C'est exactement la même chose avec les générations suivantes, dont il est question ici. La plateforme est la même, les moteurs identiques, les trains roulants proches, l'architecture électronique est également reprise de la Golf 8, ce dernier point n'étant pas forcément une bonne nouvelle pour la Leon 4, nous le verrons plus loin.

Par contre, évidemment, le style est personnel, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et les réglages de trains roulants sont également spécifiques à l'espagnole, pour lui donner un tempérament un peu plus sportif que la Golf, même si c'est moins marqué que précédemment.

Mais il y a aussi autre chose de différent : les tarifs en neuf. La Leon est en effet à sa sortie disponible à partir de 23 300 € en TSI 110 ch, quand la Golf coûtait 27 540 € minimum (certes mieux équipée). La différence de prix entre versions comparables se montait toujours à entre 600 € et 2 000 €, ce qui montre quand même un rapprochement des tarifs entre les deux modèles. Les différences étaient en effet plus marquées entre les générations précédentes (2 700 € à 4 500 € de moins alors pour la Leon).

Mais la décote entre les deux est peut-être différente, nous le verrons également plus loin, ce qui débouche sur des prix en seconde main et des décotes à l'avantage de l'une des deux.

Mais il n'y a pas que les prix qui sont importants. Parce qu’être moins chère, mais moins bien, ce n'est pas intéressant. Alors voyons voir, sur plusieurs critères...

Les prestations : proches, très proches

Le style

Plateforme commune, oui (la MQB Evo), mais les designers, en partant de là, ont réussi à proposer deux autos très différentes. La Golf est parfaitement fidèle à elle-même. Elle a évolué encore une fois dans la continuité par rapport à la 7e génération. Volumes assez lisses, feux fins, calandre pincée, pare-brise très incliné et montant arrière épais sont toujours là. Seule évolution notable, des feux arrière plus travaillés, avec un décroché. Elle n'a pas forcément autant plu que la précédente...

La Leon a un dessin plus travaillé, plus galbé, et avec des plis de carrosserie bien plus marqués. Elle est aussi plus grande de 9 cm que la Golf (4,37 m contre 4,28 m) qui conserve un gabarit plus compact. Sa ligne de vitrage remonte au niveau du montant C, la lunette de hayon est plus inclinée et les feux arrière sont reliés par un bandeau lumineux. La Golf, elle, propose ce bandeau traversant aussi, mais à l'avant.

Si on ajoute une vraie calandre à la Leon, et un dessin de bouclier plus dynamique, surtout en finition FR, on peut dire qu'elle a globalement plus de personnalité, même si les goûts et les couleurs ne se discuteront évidemment pas.

Verdict : nous n'avons pas pour habitude de "noter" le style. On se contentera donc de dire que la Golf reste plus classique, face à une Leon qui a un peu plus de personnalité. Ce qui a toujours été le cas, finalement.

Les équipements

La Leon n'a jamais aussi proche de sa cousine sur ce point qu'aujourd'hui. Elle est capable de proposer une dotation équivalente à la Golf. Seule nuance, c'est parfois en option, quand c'est en série sur les versions haut de gamme de l'allemande. Mais dans ce cas, les tarifs n'ont plus rien à voir, et cette dernière est bien plus chère. Parfois jusqu'à 4 000 € de différence à dotation équivalente.

Et les options communes sont toujours plus onéreuses du côté de Wolfsburg que du côté de Martorell. Par exemple, les suspensions pilotées étaient à 1 100 € pour la Golf et 665 € seulement pour la Leon. Les sièges avant chauffants ? 395 € contre 590 €... Etc.

La compacte germanique garde tout de même quelques exclusivités, comme l'affichage tête haute, ou le Car2X, un système qui permet aux autos équipées de communiquer entre elles.

Verdict : même si la Golf garde quelques exclusivités par rapport à la Leon, cette dernière peut être (presque) aussi bien équipée, pour moins cher. Et les options sont plus abordables. Avantage Leon donc sur le rapport prix/équipement.

La qualité de finition

À ce chapitre, les choses sont assez simples. La Leon a encore progressé, quand la Golf a elle stagné, voire (un peu) régressé. Du coup, le retard que l'espagnole avait encore sur la précédente génération est comblé, et les deux autos se rejoignent.

Du coup on retrouve des matériaux de belle qualité dans l'habitacle. Tout ce qui est visible est traité avec soin : coiffe de planche de bord moussée, contreporte moussées ou pelliculées. Et les assemblages sont réalisés avec soin. Par contre, le dessin est très classique, d'un côté comme de l'autre, sans originalité particulière, et l'ergonomie est très perfectible. Les boutons ont disparu, la climatisation se gère via l'écran, et des boutons tactiles font leur apparition, en particulier sur la Golf, et peuvent poser problème de par leur sensibilité, ou leur manque de lisibilité.

Verdict : égalité

Les aspects pratiques, l'habitabilité

Si nos deux protagonistes reposent sur une même plateforme, la Leon utilise la version à empattement rallongé. Ce dernier fait 7 cm de plus (soit 2,68 m contre 2,61 m pour la Golf). Cela lui donne un avantage décisif en matière d'habitabilité pour les passagers arrière, qui ont un espace aux jambes clairement supérieur. Cependant, la Golf ne démérite pas non plus.

Le volume de coffre, lui, est identique pour les deux autos, et identique aux générations précédentes. Du moins pour les berlines. Ce sera 380 litres, ce qui est très moyen pour la catégorie.

L'une comme l'autre sont disponibles également en version break (SW pour la Golf, ST pour la Leon). Le volume est alors très supérieur. On obtient 611 litres pour la VW (pour 4,63 m de long), et 620 litres pour la Seat (4,64 m). La Golf propose en plus le break en version Alltrack, à la présentation carrosserie spécifique, plus baroudeuse.

Le Leon, elle, fait disparaître sa version coupé 3 portes SC avec cette 4e génération.

À bord, les deux autos font jeu égal en matière d'espaces de rangement et d'aspects pratiques, avec par exemple la banquette rabattable, ou des tirettes dans le coffre pour rabattre la banquette sur les breaks.

Verdict : avantage à la Leon, pour son habitabilité arrière en berline, et son volume de coffre légèrement supérieur en break.

Les prestations routières

Ici, on est vraiment à des niveaux très similaires. Le châssis commun pourrait faire croire que les tempéraments seraient même identiques. Ce n'est pas le cas, mais c'est de l'ordre de la nuance. La Golf est juste un peu plus confortable, et absorbe un peu mieux les irrégularités. La Leon est un peu plus ferme de suspension, ce qui rend son confort moins bon, mais sans jamais devenir inconfortable. Et cela améliore en conséquence le dynamisme de conduite, avec une prise de roulis moindre et un caractère plus sportif. Mais moins que celui de la précédente génération.

C'est tout à fait conforme à l'ADN de chaque marque, et Seat est connu pour proposer des modèles au plaisir de conduite supérieur par rapport aux modèles équivalents chez VW.

Dans les deux cas, le comportement est parfaitement sûr et équilibré. Et le niveau de sécurité passive et active équivalent.

Verdict : égalité, ce sera selon les préférences du conducteur. Ceux qui préfèrent le confort se dirigeront vers la Golf, les autres vers la Leon.

La fiabilité : bonnet blanc et blanc bonnet

Si les deux autos partagent toute leur technique, elles partagent aussi, et c'est logique, les différents problèmes qui ont pu survenir. Ils sont moins nombreux que pour les générations précédentes, c'est heureux, surtout au niveau mécanique. Mais par contre, l'électronique a posé énormément de soucis !

Malgré des mises à jour régulières, sur les deux modèles, le système multimédia est resté truffé de bugs, encore aujourd'hui. Ecran qui s'éteint, qui fige, qui ne s'allume pas, bugs du GPS, système qui plante si on affiche la carte gps dans le combiné, bugs de la radio, plus de son, voyants et messages d'alertes intempestifs réguliers, caméra de recul qui ne s'allume pas, ou ne s'éteint pas. Mais aussi, freinages d'urgence sans raison, mauvaise détection des panneaux de limitation de vitesse qui font que la voiture freine sans raison sur autoroute. Bref, cela agace beaucoup les propriétaires.

Un peu de mieux avec les toutes dernières mises à jour selon les témoignages des propriétaires.

Verdict : égalité

Les prix/la décote en occasion

C'est évidemment un gros chapitre, qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Historiquement, en plus d'être moins chère à l'achat, la Seat Leon décotait aussi plus rapidement en occasion, ce qui la rendait encore plus intéressante après quelques années de vie.

Est-ce encore le cas avec ces dernières générations ? Nous avons pour le savoir épluché les petites annonces, et comparé les prix, et surtout les décotes, pour des modèles comparables.

Commençons avec un modèle 1.0 TSI 110, finition Urban pour la Leon, et Life pour la Golf, modèle 2020, autour de 60 000 km. La Leon débute à 16 000 €, soit - 39 %. La Golf débute à 18 800 € environ, soit - 32 %. Pour un modèle 2021, c'est 17 800 € pour la Leon et 20 000 € pour la Golf, pour info.

Prenons ensuite un modèle 1.5 TSI 150 en finition haute FR DSG pour la Leon et R-Line DSG pour la Golf, année 2021, et 50 000 km environ. La Leon se trouve à partir de 23 000 €, soit - 38 %, et la Golf à partir de 26 000 €, soit - 36 %.

Du côté des diesels, on peut prendre un 2.0 TDI 150 Style côté espagnol et le même moteur en finition Style aussi côté allemand, année 2022, autour de 30 000 km. La Leon sera à partir de 25 000 €, mais 31 000 € pour la Golf. Soit respectivement - 22 % et - 29 %. Seul cas où la Golf décote plus que la Leon.

Pour les versions hybrides rechargeables 204 ch, année 2021 par exemple finition Xcellence d'un côté et R-Line de l'autre, on trouve des modèles à partir de 21 000 € chez Seat, soit - 44 %, et à partir de 23 000 € chez VW, soit - 42 %.

On le voit, si globalement les prix et les décotes tendent à se rapprocher, la Leon reste toutefois à la fois moins cher facialement, mais présente aussi, sauf exception, une décote plus importante que la Golf comparable. Cela fait d'elle une meilleure affaire en occasion, donc...

Verdict : victoire Leon

LE BILAN

Aux points, la Leon est devant. Elle présente des prestations proches de celles de la Golf, un équipement comparable et un meilleur rapport prix/équipement, elle décote plus vite, et sa fiabilité comme son comportement sont équivalents à la "référence" allemande Golf. Alors si le style vous plaît, n'hésitez pas, en seconde main, à la privilégier, plutôt que sa concurrente de Wolfsburg.