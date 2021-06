Youngtimers : combien vaut une Peugeot 205 aujourd'hui ?

Fabriquée entre 1982 et 1998 à presque 5,3 millions d'exemplaires, la 205 est le "sacré numéro" qui a sauvé Peugeot d'une mauvaise passe, après le rachat de Chrysler Europe en 1978.

Bien conçue et étudiée, globalement bien fabriquée, elle répond instantanément à la demande de nombreux automobilistes, et sera même voiture la plus vendue en France en 1984 et 1985, puis 1990.

Déclinée en de très nombreuses versions, de la moins puissante et très abordable GE/GL ou plus tard la fameuse "Junior", aux plus huppées Lacoste, Gentry, Roland Garros, en essence, puis en diesel, et même turbo-diesel, en boîte mécanique ou automatique, la gamme sera bien sûr chapeautée par les sportives, la dépouillée Rallye, mais surtout les GTI, en 1.6 105 puis 115 ch et 1.9 130 ch. Sans parler de l'incroyable T16, dérivée de la compétition et du rallye-raid.

On trouvait de tout et chacun trouvait son bonheur.

Bien sûr, avec un tel succès en neuf, la 205 a également trusté les premières places du podium des ventes sur le marché de l'occasion pendant des années.

À des prix défiant toute concurrence, notamment pour les versions classiques, milieu de gamme GR/XR/GRD/XRD, la Junior ou les plus puissantes XS/XT ou GT.

Et pendant longtemps, après la fin de sa commercialisation en 1998, on a pu trouver des exemplaires hyper abordables en occasion. Une Junior pour 1 000 € ou moins, et nombre d'autos se trouvaient à moins de 1 500 €/2 000 €, dans des états très corrects.

Même la sportive GTI, pourtant bien plus chère à l'achat, ou le haut de gamme Gentry, avaient des cotes qui baissaient. Il faut dire que les GTI se sont vendues à plus de 330 000 exemplaires.

Depuis le phénomène youngtimer, les prix explosent !

Mais depuis 98, le nombre d'exemplaires roulant de 205 n'a cessé de diminuer, fort logiquement. Les différentes primes à la casse leur ont fait beaucoup de mal, et les inévitables sorties de route menant à la casse par un autre chemin aussi.

Dans le même temps, le phénomène "youngtimer", qui consiste pour un quarantenaire/cinquantenaire à racheter une auto dans laquelle il voyageait avec ses parents, par nostalgie et passion, est passé aussi par là, redonnant un certain intérêt, voire un intérêt certain, à de nombreux modèles, dont évidemment la Peugeot 205.

Cela a mené, petit à petit, à faire remonter les cotes et les prix de vente de certaines versions.

Pas toutes, mais les séries spéciales, les GTI, la Rallye, les haut de gamme Roland Garros ou Gentry, les GT/XS, les cabriolets CT/CJ ou CTI affichent aujourd'hui parfois des prix délirants. Même la version automatique, avec son capot bombé pour avoir la place d'accueillir l'ensemble moteur/boîte commence à coter fort.

Nous avons décidé de regrouper dans un tableau les prétentions des vendeurs, au gré des relevés effectuées sur les sites La Centrale ou surtout leboncoin, ce dernier concentrant plus de 1 400 annonces à ce jour, contre 36 pour La Centrale, où la moyenne d'âge des autos en vente est bien plus récente.

Les versions de 205 les plus prisées aujourd'hui : les prix

Version Prix mini Prix maxi 205 Junior 400 €/500 € (et dans un sale état à ce prix) 3 500 € (pour un état concours et peu de km) 205 diesel 200 € (état épave) 2 500 € (même à plus de 250 000 km parfois) 205 turbo-diesel 1 000 € 3 500 € (même avec 300 000 km parfois) 205 cabriolet CJ 2 000 € 8 000 € (pour un exemplaire restauré 205 cabriolet CTI 8 000 € 16 000 € (pour les kilométrages autour de 100 000 km) 205 Roland Garros 3 700 € 8 500 € 205 Roland Garros Cabriolet 2 300 € (en sale état à ce prix) 13 000 € (pour un bel état et peu de km) 205 Automatique 900 € 6 500 € (un exemplaire parfait qui avait 30 000 km) 205 XS 1 000 € 6 000 € (peu de km, moins de 60 000) 205 GT 2 000 € 5 500 € 205 Rallye 8 000 € en état moyen 17 000 € en état concours, restaurée et/ou peu de km 205 GTI 1.6 105/115 ch 6 000 € en état moyen 18 000 € en état concours, restaurée et/ou peu de km 205 GTI 1.9 130 ch 9 500 € en état lambda/moyen 32 000 € (le vendeur a quand même de l'espoir) mais plus souvent au mieux 25 000 € tout de même 205 Gentry 10 000 € 20 000 € pour un état concours et peu de km 205 GTI Griffe nc plus de 30 000 € 205 T16 Il n'y a pas vraiment de prix minimum Entre 300 000 € et 400 000 € pour une civile et plus d'un million d'euros pour une version de rallye.

On le constate, même pour les versions les plus basiques (Junior, XS, automatique, diesel, cabriolet CJ), les prix peuvent s'envoler, si l'état est exceptionnel et le kilométrage faible. Mais pour une GTI, une Turbo-diesel, une Rallye, même les gros kilométrages peuvent valoir cher, si l'auto a été restaurée.

Quand on pense qu'avec les 3 500 € demandés pour une 205 Junior de 1987 ou 88, on peut s'offrir une 207 HDI 90 ou 1.4 VTI 95 de 2007 ou 2008. Cela laisse rêveur sur la capacité de cette auto à faire encore rêver toute une génération d'acheteur, qui est prête à mettre le prix pour rouler dans l'auto de son enfance, ou qui pense faire un placement pour l'avenir (certainement à raison d'ailleurs...)