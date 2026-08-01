100 000 visiteurs en 2 mois : le nouveau temple du sport auto cartonne !

La Ferrari F2002, la Lancia Stratos ou encore les combinaisons d’Ayrton Senna, triple champion du monde de F1, et de Jacky Ickx, sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans, font partie des centaines de pièces exposées dans ce musée situé aux portes du circuit des 24 Heures du Mans. « Un site véritablement unique » et « une construction qui dépasse largement le cadre d’un musée automobile » : c’est ainsi que Lewis Hamilton, parrain du M24, décrit le lieu, selon le communiqué de presse du musée.

Un avis partagé par Richard Mille, co-actionnaire de MACO et Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, qui estiment que ce musée est « un lieu vivant, tourné vers l’émotion, la transmission et l’avenir ». Un lieu « ouvert à tous » : passionnées, amateurs, famille ou simples curieux, chacun est invité à découvrir les histoires de machines, des femmes et des hommes qui les ont fait vivre, ainsi que les valeurs qu’elles incarnent.

Une exposition hors-norme

Au M24, le rallye, l’Indycar, la Formule 1 et d’autres disciplines sont réunies pour raconter l’histoire du sport automobile. Plus qu’un simple musée, le M24 propose une expérience immersive avec une centaine de véhicules et plus de 4 000 miniatures sont exposées.

En parallèle de la visite, des parcours guidés exclusifs sont proposés. En parallèle de la visite, des parcours guidés exclusifs sont proposés. Ils permettent de découvrir la direction de course, le podium officiel, la salle du speaker, riche en anecdotes historiques, ainsi que des points de vue panoramiques offrant des perspectives spectaculaires sur la piste.

On vous guide au mois d’août

Dans moins de deux semaines, l’expérience des visiteurs s’enrichira grâce à l’accompagnement de guides. En effet, du 1er au 27 août, des animations et des visites guidées seront au public. Le nombre de places étant limité, le musée a d’ores et déjà ouvert sa billetterie.