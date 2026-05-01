Ne voyez pas la rétrospective Calder sans connaître son secret automobile

La Fondation Louis Vuitton à Paris accueille une grande rétrospective consacrée à Alexander Calder du 15 avril au 16 août 2026.

Le nom de Calder nous évoque forcément une des œuvres majeures de l’artiste américain : la première Art Car de BMW.

Aux 24 Heures du Mans 1975, une sculpture multicolore fend la nuit. Un faisceau de comètes bleues, rouges et jaunes, peint par Alexander Calder sur une coque de BMW 3.0 CSL, anime le bolide rugissant que se partagent Jean Guichet, Sam Posey et Hervé Poulain. Amateur de vitesse et professionnel de la beauté, Hervé Poulain eut l’idée superbe de fondre ses passions en faisant peindre des voitures de course par les artistes les plus significatifs de son temps.

Pour Hervé Poulain, le choix de Calder s’imposait. Né en 1898 à Philadelphie, Alexander Calder commença par suivre des études d’ingénieur, mais l’atavisme familial prit vite le dessus. Fils et petit-fils de sculpteurs, il réalisa une quinzaine d’objets motorisés.

Aussitôt contacté, Alexander Calder accepte de jouer le jeu. Le Dr Horst Avenarius, autre amateur d’art impénitent et directeur de la communication de BMW, s’enthousiasme aussi pour le projet. Hervé Poulain approche l’artiste qui partage son temps entre New York et Saché, en Touraine.

Le projet prend forme dans l’atelier tourangeau de Calder. Les premiers dessins sont esquissés sur un jouet. Puis une maquette plus précise, à l’échelle 1/5 est fournie par BMW. « Bon, je vais la peindre maintenant ; il ne faudra rien changer après », exige-t-il d’Hervé Poulain. De ce modèle réduit, il faudra transposer les choix de l’artiste sur le vrai prototype.

La première Art Car est officiellement dévoilée au Musée des Arts décoratifs le 29 mai 1975. La BMW restera l’une des dernières œuvres importantes de Calder qui s’éteint l’année suivante à New York.