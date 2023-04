Route de nuit - Andy Warhol : l’automobile en filigrane

Du 15 avril au 28 août prochain, la Fondation Louis Vuitton propose l’exposition « Basquiat x Warhol, à quatre mains ». C’est l’occasion de revenir sur les nombreuses allusions faites à l’automobile par le pape de la pop.

Andrew Warhola naît à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1928. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il fait des études de graphisme au Carnegie Institute de sa ville, mais dès 1949, il s’installe à New York pour débuter une carrière d’illustrateur dans la presse et la publicité.

Au cours des années 1960, Andy Warhol devient l’un des personnages phares du Pop Art. Il crée la Factory, un atelier qui devient « le centre de la vie underground new-yorkaise ». Andy Warhol touche à tout, de la musique au cinéma, et compose une œuvre qui repose sur l’utilisation des symboles de la société américaine à travers les produits de consommation ou des personnalités.

L’automobile apparaît bientôt dans cette œuvre subversive derrière ses couleurs primaires et ses répétitions angoissées. Cela commence par la série « Car Crash », en 1963, passablement violente pour s’achever dix ans plus tard par la série « Cars » plus consensuelle, commanditée par Mercedes-Benz.

En 1978, BMW confie à Andy Warhol une berline du même type que celle sur laquelle Lichtenstein s’est exprimé. Sur une maquette au 1/5, l’artiste recouvre tout le volume, surfaces vitrées comprises, d’un motif emprunté aux papiers peints. Mais BMW annule sa participation et la reporte à l’année suivante avec la toute nouvelle berlinette « M1 ».

Sur une première maquette, Andy Warhol propose une tenue de camouflage dans des tonalités verdâtres… L’idée n’a pas l’heur de plaire aux instances dirigeantes de BMW pour qui la connotation guerrière du projet semble malvenue… Finalement, la belle silhouette de la M1 s’estompera sous des larges traînées de couleurs vives, brossées avec vigueur par l’artiste.