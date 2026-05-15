Quoi de neuf chez Porsche ? L’architecture Transaxle, qui est mise à l’honneur au musée de la marque à travers une exposition ouverte depuis le 28 avril et sobrement intitulée : "Forever young. Celebrating transaxle". De quoi est-il question ? De la conception pleine de bon sens - en matière de comportement routier s’entend - consistant à installer le moteur sur l’essieu avant et à renvoyer la boîte de vitesse à l’arrière, le tout étant reliée par un loooong arbre de transmission passant entre les sièges avant.

D’un diamètre oscillant entre 20 et 25 millimètres selon les modèles, celui-ci mesure environ 1,50 mètre de long et tourne sur roulements à billes. Il est enserré dans un tube censé participer directement de la sécurité passive en cas de choc : "en cas de collision, les forces absorbées par la zone de déformation avant ou arrière seront dissipées via la liaison rigide", écrit la marque.

Mais le principal avantage de la formule réside dans l’équilibre de conduite obtenu, à quoi s’ajoute un volume de chargement intéressant dans le cadre d’un usage typé grand tourisme. 400 000 de ces Porsche à moteur avant (ou PMA, pour les fans) seront vendus de 1976, date de lancement de la 924, à 1995, quand disparait la 968. Et entre les deux seront commercialisées la mythique 928 (à moteur V8) en 1977 et la 944 (1981-1991). Au sujet de cette dernière, je vous renvoie à la lecture de cet excellent article de Stéphane Schlesinger.

"La toute dernière Porsche atteint une puissance certes réduite de moitié par rapport à la plus puissante, mais elle est plus rapide de quatre cinquièmes et tout aussi racée...", clamait d'ailleurs le communiqué de presse publié par Porsche lors du lancement de la 924. Grâce à une répartition des masses idéale, de l’ordre de 50/50 entre l’avant et l’arrière, l’auto brillait en effet par une efficacité supérieure à celle de la 911 (qui gagnera finalement la partie, certes). Et Porsche de présenter la 924 comme une "véritable voiture pour les amoureux du volant", apte à avaler les kilomètres dans la plus grande sérénité, et plus adaptée à un usage quotidien.

C’est donc à une redécouverte de cette saga, qui fleure bon les années 80, que nous convie le musée Porsche depuis le 28 avril. Durant plusieurs mois, le musée proposera différentes expositions temporaires dédiées à l’une ou à l’autre des voitures de la série, en l’inscrivant aussi dans le contexte socio-culturel d’une époque caractérisée, selon Porsche, "par un optimisme technologique et de forts contrastes visuels". A ne pas comparer aux SUV électriques "grisouillants" de la période actuelle, donc.