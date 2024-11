Porsche Outlaw, une ode à ces Porsche pas comme les autres

Les ouvrages consacrés à l’automobile se suivent et ne se ressemblent pas. A quelques semaines de Noël, Caradisiac vous signale la parution de Porsche Outlaw, un – vrai – beau livre consacré à ces Porsche à l'identité propre et dont les propriétaires, bien qu’authentiques passionnés, n’hésitent pas à s’affranchir de la sacro-sainte règle des "matching numbers." Le propos fera bien sûr hurler les puristes, tant il est vrai qu’aucune des voitures présentées ici - 911, 912, 924, 944... - ne répond au cahier des charges d’une restauration dans les normes. Là, il est question de modèles personnalisés, patinés, parfois même un peu cabossés, voire corrodés, mais dont les partis pris esthétiques et la peinture parfois craquelée constituent justement toute la valeur.

14 voitures s’offrent ainsi sous l’objectif expert de Thomas Cortesi, qui parvient à en tirer la substantifique moelle grâce à des cadrages qui les mettent particulièrement en valeur. Le tout se voit servi par la plume vrombissante de Michaël Levivier, auteur spécialisé dans les modèles de caractère, à deux ou quatre roues. En refermant l’ouvrage, vous n’aurez qu’une envie : dégoter une Porsche, quelle qu’elle soit (SUV exceptés…), et intégrer à votre tour le mouvement Outlaw dont Magnus Walker est le grand prêtre et dont ce livre constitue un superbe manifeste.







Porsche Outlaw, par Michaël Levivier et Thomas Cortesi, ed. E/P/A, 230 x 285 mm, 256 pages, 40 €