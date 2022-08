12 000 Porsche Taycan rappelées pour un problème lié à l’écran central

On ne compte plus les rappels dus à des soucis électroniques. Désormais largement présentes dans nos voitures, les puces ne cessent de jouer des tours à tous les constructeurs. Dans le cas de la Porsche Taycan, c’est, plus précisément, un logiciel qui pose problème.

Sur les modèles sortis de chaîne entre le 21 octobre 2019 et le 25 avril 2022, une erreur de software peut empêcher le fonctionnement de l’écran central tactile, allant jusqu’à priver le conducteur de caméra de recul. Les commandes digitales situées sur la console centrale sont également touchées par ce problème. Sur les modèles équipés de la vision à 360°, l’image apparaît floue et vacillante.

Selon la NHTSA, l’autorité fédérale de la sécurité routière aux États-Unis, le problème est suffisamment grave pour ordonner une mise à jour de 12 490 Taycan. En effet, cette défaillance peut entraîner un accrochage, le conducteur étant privé d’aides à la conduite jugées essentielles par les autorités nord-américaines.

Porsche North America a donc lancé l’opération ANA6 afin de prévenir tous les propriétaires des exemplaires concernés. Techniquement, il n’y a aucune raison pour que les modèles immatriculés en Europe ne soient pas affublés du même problème. Si vous êtes le possesseur de l’un d’entre eux, il ne faut donc pas hésiter à prendre rendez-vous avec votre concessionnaire afin de faire installer la dernière version du logiciel de commande de la tablette tactile.