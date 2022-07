17 000 Kia Sorento rappelés pour un problème de ceinture

Parmi les nombreux systèmes de sécurité qui équipent désormais nos voitures, la ceinture de sécurité est l’un des plus importants et des plus simples. Au fil des années, ce dispositif s’est tout de même sophistiqué avec, notamment, l’arrivée des prétensionneurs. Ce système a pour vocation, en cas de choc, de tendre davantage les ceintures et, donc, de retenir au mieux les passagers. Tout comme les airbags, son principe de fonctionnement repose sur une cartouche explosive.

C’est cette dernière qui pose problème sur les Sorento Hybride produits en 2021 et 2022 et les Sorento Hybride Rechargeable sortis de chaîne cette année. L’explosion de cette cartouche peut ne pas être maîtrisée, ce qui pourrait provoquer la projection de débris métalliques du prétensionneur. Sont uniquement concernés les dispositifs des places avant. L’autorité américaine en charge de la sécurité routière, la NHTSA, vient donc d’ordonner à Kia de rappeler 17 199 de ses Sorento circulant sur le territoire des États-Unis. Le code interne à la marque de cette opération est SC241.

Les Sorento vendus sur notre marché ne différant pas fondamentalement de ceux livrés en Amérique du Nord, il y a fort à parier que ce rappel soit prochainement stipulé aux clients français.