Essai - Kia Sorento hybride (2022) : que vaut la version hybride simple ?

En bref SUV 7 places

Hybride simple

À partir de 43 990 €

La nouvelle génération de Sorento, la quatrième, a fait son apparition sur nos routes en 2021 avec une seule motorisation. Un bloc hybride rechargeable de 265 ch. Le SUV 7 places reçoit aujourd’hui le renfort d’une motorisation hybride non rechargeable qui devrait relancer l’intérêt des familles.

La première raison est d’ordre financier car avec ce moteur, le prix de vente passe de 51 490 € à 43 990 € à finition identique (Motion). Il faudra en contrepartie faire l’impasse sur les 4 roues motrices, accepter un niveau de puissance inférieur (230 ch) et vous acquitter de deux légers malus. Le premier sur les émissions de CO2. Le montant le plus élevé, à l’image de notre version d’essai en finition haut de gamme « Premium » en 7 places, est de 1 276 € (153 g de CO2). Le second malus concerne celui sur le poids qui atteint 580 € (1 858 kg), à raison de 10 € le kilo au-delà de 1 800 kg. Taxes gouvernementales comprises, l’affaire est encore valable pour le client.

Descendre en puissance sur un véhicule de ce gabarit peut laisser craindre le pire quant aux prestations routières. Il n’en est rien. Le 4 cylindres essence suralimenté est le même que pour l’hybride rechargeable. Il s’agit d’un 1.6 de 180 ch. À la différence, il est associé à un moteur électrique moins puissant, ici de 60 ch, alimenté par une batterie également plus petite (1,49 kWh) placée dans le plancher sous le conducteur. C’est, à quelques détails près, le même principe utilisé par Toyota depuis 20 ans.

En ville, cette hybridation permet de démarrer avec la vigueur et le silence de l’électrique sur une courte distance (environ 2 km) tout en optimisant les consommations en carburant. Passé les 30 km/h ou lorsque le besoin en couple est important, le moteur thermique prend le relais pour assurer. Cette batterie se recharge toute seule via le moteur thermique et durant les phases de freinage. Les consommations moyennes sont logiquement plus importantes comparées à l’hybride rechargeable (batteries chargées), toutefois, le client s’y retrouvera.

Nous avons relevé une moyenne de 7,5 l/100 km en usage mixte, ce qui s’avère correct au regard du gabarit massif à déplacer. Sur autoroute, en roulant aux limitations, la consommation atteint quant à elle 8 l/100 km. Précisons, que nous avons réalisé ce score avec 4 personnes à bord. Avec 7 passagers, les consommations seront logiquement plus élevées. Autre différence importante : la capacité du réservoir. Celle-ci gagne 20 litres par rapport à l’hybride rechargeable en raison de la disparition des « grosses » batteries. Avec désormais 67 litres à disposition, le Sorento peut rouler plus loin et plus longtemps.

Les 230 annoncés sont pratiquement tous là, n’attendez pas d’accélérations foudroyantes ou de relances énergiques mais plutôt une réserve de puissance largement suffisante pour dépasser et reprendre bas car le Sorento doit composer avec une masse importante et un niveau de couple moyen (350 Nm). Le SUV se conduit en réalité comme il se présente : comme un véhicule de bon père de famille qui verse dans la souplesse et le confort. Et niveau confort, le SUV coréen n’a rien à envier à ses rares concurrents les Toyota Highlander , Hyundai Santa Fé et Ford Explorer.

Le Sorento a été conçu en premier lieu pour le marché US et ses grandes étendues. L’autoroute est logiquement son espace de prédilection. L’amortissement moelleux, la direction légère et l’insonorisation soignée invitent à avaler les kilomètres, les fesses bien calées en hauteur dans un siège aussi large qu’un fauteuil. En contrepartie ce gabarit massif (longueur de 4, 81 m et largeur de 1, 90 m) impose de rouler avec une grande prudence en ville et dans les parkings. À ce propos, la caméra 360° s’avère un atout précieux durant les manœuvres.

Disponible en cinq ou sept places moyennant 950 € supplémentaires, le Sorento est conçu pour la famille car ce n'est pas seulement le conducteur qui est comblé grâce à un cockpit fonctionnel et technologique mais ses passagers aussi. La banquette arrière coulisse laissant un espace gigantesque aux jambes, les dossiers s’inclinent et se rabattent électriquement en mode 60/40. Mieux, les finitions hautes ajoutent un porte-gobelet individuel, des sièges chauffants, un port SUB et un store. En configuration 5 places le volume de coffre est proche d’un utilitaire dégageant 898 litres, c’est énorme ! La version 7 places, disponible dans un pack propose deux strapontins qui permettent, malgré une assise un peu courte, de voyager dans de bonnes conditions, à condition de ne pas dépasser 1,70 m. Les passagers de la troisième rangée profiteront aussi d’une climatisation personnelle et d’une connectique USB.

Vendue 56 940 € hors malus, cette finition haut de gamme « Premium » offre un niveau de raffinements proche de la concurrence premium. La voiture ultra-équipée reste au final 10 000 € moins chère que la concurrence premium comme BMW avec le X5 ou Mercedes avec le GLE. Ici, les cuirs et les plastiques utilisés sont de bonne facture au même titre que le contenu technologique. L’écran tactile de 10,25 ’’ en position paysage est peut-être un peu trop petit. Toutefois sa résolution est bonne et le système d’exploitation est performant. Il dispose des connectivités Android et Carplay. Seul le système Audio Bose déçoit par sa puissance et la faible profondeur des basses.