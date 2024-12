Essai - Grosse mise à jour pour le Kia Sorento

SUV 7 places

Hybride

À partir de 47 990 €

Kia opère un restylage important sur le Sorento. S’il conserve ses dimensions XXL taillées pour le marché nord-américain, le SUV hybride 7 places voit son style extérieur évoluer en profondeur pour rester compétitif face aux nouveaux Peugeot 5008 ou Skoda Kodiaq. Ainsi, le capot, la calandre, le bouclier ont été totalement revus pour pouvoir implanter de nouveaux projecteurs verticaux. On note l’arrivée de clignotants séquentiels à l’avant.

Le look se rapproche un peu plus de celui de l’EV9, son pendant électrique. A l’arrière, moins d’originalité. Seul le graphisme des feux a été revu.

A bord, le constructeur a entièrement redessiné la planche de bord. Elle est bien moins massive qu’auparavant et présente une disposition plus efficace du mobilier. Les aérateurs ont été déplacés et les deux écrans (de 12,3 pouces) ont été repositionnés. L’ensemble est plus cohérent et mis en valeur par des matériaux de bonne qualité. Kia en a profité pour mettre à jour le système multimédia de son SUV. Nettement plus réactif et facile d'utilisation qu'auparavant, il est compatible Android et CarPlay sans fil et propose un tas de fonctionnalités comme la clé digitale (via le smartphone), la navigation en ligne ou encore la reconnaissance biométrique par empreinte digitale.

Par le biais de l'application Kia Connect, le conducteur peut aussi visualiser et contrôler l'état de charge du véhicule et planifier un itinéraire, localiser des bornes de recharge, etc. Kia a intégré un panneau de contrôle numérique permettant de switcher entre les réglages de climatisation et du volume. Le même qu’à bord du Niro. C’est une habitude à prendre, mais une fois le « truc » assimilé, ce système fonctionne correctement.

Disponible en cinq ou sept places moyennant 950 € supplémentaires, le Sorento est conçu pour la famille et se débrouille plutôt bien par rapport à ses concurrents. La banquette arrière coulisse laissant un espace gigantesque aux jambes pour les passagers du deuxième rang. De plus, les dossiers s’inclinent et se rabattent en mode 60/40. Mieux, les finitions hautes ajoutent un porte-gobelet individuel, des sièges chauffants, un port USB et un store.

En configuration 5 places le volume de coffre est proche d’un utilitaire dégageant 809 litres sur cette version hybride rechargeable ! C’est à mi-chemin entre un 5008 et un Kodiaq. La version 7 places propose deux strapontins qui permettent, malgré une assise un peu courte, de voyager dans de bonnes conditions, à condition de ne pas dépasser 1,70 m. Ces derniers profiteront d’une climatisation personnelle et d’une connectique USB. On apprécie particulièrement l’accès à cette troisième rangée qui s’opère d’une simple pression sur un bouton placé sur le rang 2. La banquette bascule et coulisse mécaniquement.