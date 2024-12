Essai - Grosse mise à jour pour le Kia Sorento

Le Kia Sorento est disponible en 3 finitions.

L’offre débute à 47 990 € avec la finition Active. Cette dernière embarque comme principaux équipements de série la climatisation automatique bizone, l’écran tactile de 12,3 pouces avec connectivités Android et CarPlay, la navigation, les radars de stationnement avant et arrière, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, les feux à LED, les jantes alliage de 19’’, la conduite semi-autonome en embouteillage, etc.

Le niveau supérieur, Design, à partir de 53 140 € ajoute l’instrumentation numérique de 12,3 pouces, la sellerie cuir, les sièges avant électriques, le volant, les sièges avant et arrière chauffants, le chargeur de smartphone à induction, la conduite semi-autonome sur autoroute, la surveillance des angles morts, la détection de trafic arrière, les projecteurs LED adaptatifs, le hayon motorisé et les vitres arrière surteintées.

La finition haut de gamme, Premium, à partir de 58 640 €, ajoute l’affichage tête haute, le système audio premium Bose, les sièges avant ventilés, la caméras 360, le stationnement semi-autonome à distance via smartphone et le toit ouvrant panoramique

Le point techno : des rétros numériques malins Disponible de série avec la finition premium, la détection d'angle mort n'est pas, comme à l'accoutumée, un simple rappel dans les rétros. les angles morts sont indiqués au travers d'une caméra sur le tableau de bord numérique (voir photo) qui se déclenche dès que le clignotant est actionné. Un système malin et beaucoup moins intrusif que les rétroviseurs entièrement numériques que l'on retrouve chez Audi ou Honda par exemple.