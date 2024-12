Essai - Grosse mise à jour pour le Kia Sorento

La concurrence : hétéroclite

Le Sorento fait face à plusieurs poids lourds sur le marché des SUV familiaux. Il aura face à la lui les nouveaux Volkswagen Tayron et Skoda Kodiaq, offrant une autonomie en 100% électrique nettement supérieure, à des tarifs très proches. Le Peugeot 5008, exclusivement disponible en 7 est facturé 50 000 € avec la motorisation hybride rechargeable de 195 ch (disponible à partir de mars 2025). Le Français est uniquement disponible en deux roues motrices, tout comme son compatriote, le Renault Espace. Le SUV de Renault, vendu à des tarifs un peu plus attractifs, mise en revanche sur une motorisation hybride auto-rechargeable. Enfin, n’oublions pas le Nissan X-Trail, disponible également en 4 roues motrices mais équipé d’un moteur hybride auto-rechargeable assez original.

A retenir : l'hybride moins contraignant

Comme beaucoup de SUV hybrides et hybrides rechargeables en 2025, le Sorento voit son intérêt décliner. Ce bon SUV familial, bien fini et bien équipé, est désormais pénalisé par la fiscalité, ce qui alourdit l’addition finale pour le client. A choisir, la version hybride s’avère plus intéressante car moins chère et moins contraignante à l’usage. L’intérêt de la version rechargeable consiste à la présence d’une vraie transmission intégrale qui pourra répondre à de réels besoins.

Caradisiac a aimé

Les volumes à bord

Les aspects pratiques

La qualité perçue

Le coffre vaste

Les tarifs de la version hybride HEV

Les consommations en carburant maîtrisées

Caradisiac n'a pas aimé

Le poids excessif, soumis au malus

Les tarifs élevés de la version PHEV

La faible autonomie en 100% électrique