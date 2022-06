18 000 Range Rover Evoque rappelés pour un problème d’airbag

La réputation de la NHTSA, autorité états-unienne du trafic et de la sécurité routière, n’est plus à faire : elle se montre beaucoup plus exigeante que son homologue européenne. Démonstration en est une nouvelle fois faite avec le rappel qu’elle vient de contraindre Land Rover USA à organiser.

Il a, en effet, été mis un jour une erreur dans le logiciel de commande du voyant d’alerte de dysfonctionnement des airbags de certains Evoque, assemblés en 2020. Ce problème ne pose pas de problème direct de sécurité puisqu’il peut simplement entraîner l’allumage par intermittence de ce voyant d’alerte alors que les coussins gonflables sont en parfait état de fonctionnement. Gageons que, de ce côté-ci de l’Atlantique, Land Rover se contentera, s’il s’avère que des exemplaires européens connaissent le même problème, de télécharger la mise à jour de ce logiciel lors des passages en atelier.

Chez nos cousins américains, ce sont, précisément, 18 824 propriétaires de ce SUV qui viennent de recevoir un courrier les enjoignant de prendre rendez-vous chez leur concessionnaire afin de faire procéder à l’opération codifiée N664. Celle-ci découle d’une enquête commencée en mai 2021, suite au signalement de plusieurs représentants de la marque britannique, dont les clients se plaignaient de l’allumage intempestif de ce voyant.