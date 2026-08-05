306 km/h en Audi RS7: comme un avion sans aile

Si vous êtes un fidèle lecteur de Caradisiac, chose dont je ne doute pas, vous avez la possibilité de lire quasi-quotidiennement des essais des nouveaux modèles. La majorité d’entre eux sont organisés par les marques qui nous invitent à découvrir leurs nouveautés en France, en Europe et même dans le monde entier. Toutes ses invitations sont intéressantes, que ce soit pour le modèle à essayer ou parfois pour la destination qui peut se révéler exotique.

Pour ma part, je garde un souvenir tout particulier d’une présentation Audi, qui s’était déroulée dans mes Landes natales et en particulier à Mont-de-Marsan, la ville de mon enfance. Soyons francs, on ne vient pas dans les Landes pour les routes, qui sont interminablement droites, mais le constructeur allemand avait réussi à faire rentrer les journalistes dans la base aérienne 118, l’une des plus importantes de France, pour permettre à quelques chanceux dont je faisais naturellement partie – hors de question de rater une telle présentation – d’atteindre la Vmax de certains modèles RS en toute sécurité.

Longue de 3 600 m, la piste qui accueille actuellement des Rafale est l’une des plus longues de l’Hexagone. Aucun problème pour la RS7 qui m’est attribuée. Cependant, vous imaginez bien que des civils n’allaient pas faire « mumuse » pendant des heures. Nous avons droit à deux runs. Une fois les voitures positionnées au début de la piste, pas besoin de réfléchir, il suffit d’écraser la pédale de droite et c’est parti.

Le V8 biturbo 4.0 de notre Rs7 Performance, qui développe 605 ch réagit immédiatement et nous colle au dossier du siège. Si habituellement les RS6 sont bridées à 280 km/h, ce n'est pas le cas de la nôtre, qui bénéficiait du Pack Dynamique Plus autorisant un débridage à 305 km/h.

Les chiffres sur le compteur s’affolent et dépassent très rapidement les 200 km/h, les 250 km/h, ensuite cela continue de monter mais plus doucement et finalement lors du deuxième essai, j’atteins 306 km/h compteur avec en toute franchise quelques gouttes de transpiration car à cette allure aucune erreur n’est permise.

Je me rappelle très bien que j’avais profité de l’occasion pour donner les commandes de mon Audi à un pilote Rafale pour essayer de faire une comparaison. Il m’avait confié à l’époque que les sensations étaient relativement identiques, même si elles étaient décuplées dans le Rafale. Le pilote m’avait confié qu’il avait été surpris de devoir freiner à 300 km/h car c’est l’allure où habituellement son avion commence à quitter le sol.

Cet essai restera sans aucun doute l’un des plus beaux de ma carrière. Julien Bertaux, qui œuvrait à l’époque pour un autre média, s’en souvient également très bien. Je vous invite d’ailleurs à retrouver ce reportage ici. Profitez également de la vidéo réalisée à l'époque.